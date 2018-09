Spíler 2-ügy: Nincs megegyezés, a TV2 a szolgáltatókat okolja, már BL-meccsekről is lemaradunk

Nem igazán közelednek az álláspontok a TV2 és a kábelszolgáltatók között a Spíler 2 televíziós csatornáról szóló árvitában, így továbbra sem tudni, mikor lesznek láthatóak a tévében a spanyol liga meccsei, sőt jövő héttől kezdődően egy csomó Bajnokok Ligája-meccsről is lemaradhatunk. A piacon mozgók szerint néhány héten belül azért lehet számítani előrelépésre, de a helyzet most a TV2 számára fojtogatóbb.

Pedig már áprilisban megállapodott az UEFA-val és a spanyol szövetséget képviselő ügynökségekkel a tévé menedzsmentje arról, hogy a következő három évben a csatornacsaládhoz tartozó Spíler-sportcsatornák sugározhatják Magyarországon a spanyol La Liga és a Bajnokok Ligája egyes mérkőzéseit.

A szerződéskötésről a programigazgató Fischer Gábor számolt be május 8-án a Media Hungary siófoki konferenciáján. A 444-en néhány hete megírtuk, hogy a

két szerződésért évente összesen nagyjából 11 millió eurót, azaz legalább 3,5 milliárd forintot fizet ki a közpénzekkel alaposan kipárnázott TV2.

Ehhez képest most szeptember közepe van, a spanyol bajnokságban az 5. forduló következik, jövő hét közepén indul a Bajnokok Ligája, és egyelőre nincs deal.

A La Liga-ra kizárólagos jogot vásárolt a TV2, a BL-nél pedig a B-csomagot szerezték meg, azaz a keddi és szerdai meccsnapon is ők választhatnak a mérkőzések közül az MTVA után. Az idei kiírásban este 19 és 21 órakor is lesznek meccsek, úgyhogy heti négy találkozó van veszélyben. A főtábla meccsei jövő héten, szeptember 18-tól indulnak.

Évi 4 milliárd mehet a levesbe

Ha hozzászámoljuk a bérezéshez, a stúdió fenntartásához, a többi műsor előállításához és a műholdas sugárzáshoz kapcsolódó költségeket, a Spíler 2 éves költségvetése a következő években a 4 milliárd forintot is megközelítheti, ehhez képest pillanatnyilag nem nagyon akad, aki nézni tudná.

A műsorterjesztésről szóló törvény alapján a műsorterjesztők évente egyszer, február végén kötelesek adatokat közölni a Médiahatósággal, így az NMHH nem tudta megmondani, hány háztartásban fogható az augusztus 11-én elstartolt Spíler 2.

Zajlik a munka a Spíler TV egyes csatornájának stúdiójában Fotó: Spíler TV FB

A TV2 viszont kérdésünkre elismerte, hogy egyelőre csak a szekszárdi székhelyű Tarr Kft. szolgáltatási területén, azon belül is csak az Extra csomagban érhető el a csatorna.



A 4 millió magyarországi háztartásokban 3,5 millió előfizetéses szolgáltatás él, ezek közül a hatóság legutóbbi televíziós gyorsjelentése szerint a csak Nyugat-Magyarországi megyékben elérhető Tarr Kft. piaci részesedése 3 százalékos, nagyjából bő 100 ezer ügyfelük van. Ez alapján jelenleg

az előfizetők 1-2 százaléka, néhány tízezer nyugat-magyarországi néző élvezheti a Spíler 2-t.

A Digivel még csak tárgyalás sincs

A TV2-nek továbbra sincs szerződése a Spílerről a három nagy szolgáltató felé, akik a piac bő 85 százalékát fedik le.



A „három nagy” közül a Digi helyzete a legtisztább: velük szinte egészen biztos, hogy nem is lesz megállapodás, még csak tárgyalásról sincs hír. A leggazdagabb románként ismert Teszári Zoltánhoz tartozó médiacég a szolgáltatói oldalon terjeszkedik, az Invitel felvásárlásával alaposan kiköltekezte magát (43 milliárdért vették a céget), és annyi ügyfelet szerzett, hogy 30,5 százalékos részesedéssel ma már piacvezetőnek számít.

Ronaldo átigazolása megbojgatta a televíziós piacot is Fotó: MIGUEL MEDINA/AFP

A Diginek ráadásul van saját sportcsatornája, és jó ütemben lecsaptak a szabadon maradt olasz bajnoki jogokra is.



A TV2 májusban ugyan bejelentette azt is, hogy megszerezték a Serie A közvetítési jogait is, de az üzlet egy nemzetközi jogvita miatt mégsem jött létre. Dirk Gerkens vezérigazgató stábja a kínai MediaPróval megállapodott a jogokról, de a ligát képviselő IMG júniusban felbontotta az egyezséget és a Perform-Sky konzorciummal szerződött. Új pályázatot írtak ki, és azt augusztusban végül a Digi elvitte a TV2 elől.

Az olasz bajnokság elbukása két okból is fájó a TV2-nek. Egyrészt Cristiano Ronaldo Juventus-igazolásával a Serie A iránti érdeklődés nőtt, a Messi-Ronaldo párbaj végeztével a spanyol bajnokság pozíciója pedig valamelyest gyengült. Másrészt egy spanyol-olasz-BL trióval a Spíler 2 abszolút megkerülhetetlen lett volna a magyar szolgáltatók számára, így viszont már nem azok.

UPC: Alig van egyeztetés, messze az álláspontok

A TV2 vezetői hetek óta arra játszanak, hogy ha a UPC-Telekom tandemből sikerül megállapodni legalább az egyik oldallal, az a piaci logika alapján maga után húzza majd a másikat is, viszont az elmúlt hónapokban megváltozott a helyzet dinamikája, és

a megoldás Andy Vajna tévéjének sürgős, nem annyira a szolgáltatóknak.

A UPC esetében fontos változás, hogy májusban az amerikai Liberty Global 18,4 milliárd euróért eladta a Vodafone-nak magyar, cseh, német és román leányvállalatait, köztük a magyar kábeltársaságot is.

A tévés piacon 26 százalékos részesedéssel bíró UPC a Digi-Invitel üzlettel ugyan elbukta piacvezetői pozícióját, viszont az egyik legtőkeerősebb - évi 170 milliárdos forgalmat bonyolító - magyar telefontársaság szárnyai alá került.

A Spíler-üzlet szempontjából ez azért fontos fejlemény, mert jelenleg a stratégiák összehangolása történik, az új anyatársaság jóváhagyása nélkül a UPC nem fog aláírni egy milliárdos nagyságrendű szerződést.

Jövő héttől BL-meccsekről is lemaradhatunk. Itt a Porto kameruni csatára, Aboubakar magyaráz a kamerába csapata Leipzig elleni tavalyi meccsén Fotó: JOHN MACDOUGALL/AFP

Úgy tudjuk, voltak és vannak is egyeztetések a TV2 és a UPC menedzsmentje között, de ezek szórványosak és rendszertelenek, az álláspontok pedig távoliak: Gerkensék évi 3 és 4 millió euró közötti összeget, nagyjából 1 milliárdot kérnek a Spíler 2-ért, de a társaság vonakodik attól, hogy emelje az előfizetői díjakat.



Annál is inkább, mert a UPC belső mérései (állítólag) azt mutatják, hogy az előfizetők akkor sem szivárognának át nagy számban a konkurens Telekomhoz, ha ott láthatóak lenne a Spíler 2. A becslés szerint ebben az esetben 2 millió eurós kár érhetné a UPC-t, ami kevesebb mint amibe a csatorna kerül évente. Gerkensék viszont nem akarnak 3,5 millió euró alá menni, mert már ezen az áron is milliárdokat buknak a szerződéseken.

A cég hivatalos válasza mindenesetre nem változott, három hét elteltével is azt írták, hogy „nincs információnk arról, hogy a UPC Magyarország csatornakínálatába bekerül-e a Spíler 2 adása”.

A Telekom most megengedheti magának, hogy kitartson

A TV2 reménye az volt, hogy a kormányzati kapcsolatokkal mindig óvatos Telekomon keresztülverik keresztül a szerződést, és az majd húzza magával a piacot, de több ponton is elmérték magukat, és a körülmények is ellenük fordultak.

Nem világos, miért fizetett olyan összegeket a szerződésekért a TV2, amelyek megtérülése minimum kérdéses volt. Ahogy írtuk,

a Spíler első csatornáján közvetített Premier League-re 2016-ban kötött hároméves szerződést a TV2 évi 6 millió euróért;

ezen felül idén leszerződtek évi 4,5 millió euróért az UEFA-val a BL B-csomagért,

és 5 és 6 millió euró közötti összeget fizetnek évente a spanyol bajnokságért.

Ez forintosítva azt jelenti, hogy csak az idei évben 5 milliárdot fizet a TV2 prémium focijogokért, úgy, hogy a kiadások jelentős részét állítólag még csak is nem egyeztették a nagypolitikával. Többek szerint ebből is adódott a belső feszültség.

Orbán Viktor miniszterelnök (j) és Timotheus Höttges, a Deutsche Telekom AG vezérigazgatója 2014-ben Fotó: MTI Fotó: Koszticsák Szilárd

A Telekomnál megneszelték a zavart, és nem siettek megállapodni Gerkensékkel. Szeptember elején a vállalat új igazgatója bejelentette, hogy újabb, négy évre szóló szponzori szerződést írt alá a Ferencvárossal, sőt kibővítette támogatási körét a vízilabda-, jégkorong-, és torna szakosztályokra is.



Az áprilisban kinevezett Rékasi Tibor ugyanitt újságírói kérdésre mosolyogva mondta el, hogy nem tartanak ott, hogy gyors megállapodást kössenek:

Jelenleg kiegyensúlyozottnak mondható a (korábban távközlési különadókkal bombázott) Telekom-kormány viszony: szeptember végén Budapestre is érkezik a Deutsche Telekom igazgatója, Timotheus Höttges, hogy demonstratíve is megerősítse a posztján az új vezetőt, és találkozik a miniszterelnökkel is - alighanem új stratégiai megállapodást is aláírnak.

A viszonyokat ismerők szerint ha a „központi akarat” számára fontos lenne, már rég megtörtént volt a TV2-Telekom megállapodás.

Az elhúzódó egyeztetés annak jele, hogy Gerkensék mögött nincs meg a kellő politikai hátszél, a Telekom „nem tartozik szívességgel”, és bátran alkudozhat.

Úgy tudjuk, évi 4-5 millió eurót kér a TV2 a Spíler 2-ért, de a Telekom sokallja az árat. Ennek megfelelően nem változott a Telekom hivatalos kommunikációja sem, továbbra is azt írták kérdésünkre, hogy „a Spíler2 csatorna kapcsán folyamatos az egyeztetés arról, (...) hogy a Spíler csatornákon elérhető új sporttartalmak hozzáférhetővé váljanak számukra.”

Puffog a TV2

Ha lesz megegyezés, az minden bizonnyal a Telekom és a TV2 között születik meg elsőként, de ehhez is még hetek kellenek. Van olyan piaci szakértő, aki szerint ha lesz Telekom-deal, a UPC nem engedheti meg magának a vonakodást, de ez múlik az új tulajdonos Vodafone stratégáján is.

A brit telefontársaság egyébként szintén békés kormányzati kapcsolatokat ápol: négy éve a Vodafone az állami mobilszolgáltató, a miniszterelnök pedig májusban személyesen bocsátotta útjára Vittorio Colao leköszönő vezérigazgatót.

Dirk Gerkens, a TV2 Csoport vezérigazgatója Fotó: Szigetváry Zsolt

A TV2-nél viszont érezhetően egyre türelmetlenebbek. A cég hetek után először reagált a 444 megkeresésére, és a szolgáltatókat tették felelőssé a kialakult helyzetért. A sajtóosztály szerint szolgáltatóval is tárgyalnak, de szerintük nem az ő oldalukon pattog a labda. Arra a kérdésre, hogy mikor várható megegyezés, azt válaszolták, hogy



„...a kérdést fel lehetne tenni a szolgáltatóknak is, hogy vajon miért nem azokat a sportcsatornákat teszik be a kínálatukba, ahol a prémium tartalmak és a legnépszerűbb bajnokságok láthatók? Miért szolgáltatják továbbra is ugyanazon az áron az ügyfeleik felé azokat a csatornákat, melyeken már nincs a korábban biztosított tartalom?”



A második kérdésben a TV2 alighanem az AMC tulajdonában lévő Sport TV-re utalt - náluk futott az elmúlt három évben a spanyol bajnokság, viszont helyette megszerezték a több magyar játékost felvonultató Bundesliga jogait és náluk futnak majd az Európa Liga - köztük a Mol Vidi - meccsei is.

Gerkensék levelükben egyértelművé teszik, hogy a kialakult helyzetért a szolgáltatókat terheli felelősség. Szerintük „ha valóban a nézői igényeket tartanák szem előtt, a Spíler1-2 már minden szolgáltató kínálatában benne lenne”.

Azt is írják, hogy valahol normális az a folyamat, ami most zajlik, hiszen egy neves bajnokság került most új csatornára, „az ilyen váltás pedig legritkább esetben zökkenőmentes és érthető, hogy a rajongók elégedetlenek.”

Utóbbi megállapítással valóban nehéz lenne vitatkozni.