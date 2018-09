Nem is 90, hanem 23 éves volt a sofőr, aki halálra gázolta az ökörfogatával ballagó Gecse Balázs Gergőt Franciaországban

Újabb részletek derültek ki a 14 éve egy ekhós szekéren élő, pár napja tragikus balesetben meghalt világjáró magyar vándorlegény sztorijáról, amit a 444 írt meg a magyar közönségnek ebben és ebben a cikkben.

A csepűrágással és állatgondozással is foglakozó, 18 éves korától kezdve vándoréletet élő Gecse Balázs Gergő ugyanis olyan nagy hatással volt mindekire, akival szóba elegyedett az út szélén, hogy a franciaországi ismerősei, tisztelői és mondhatni rajongói azóta is foglalkoznak vele a Facebookon, illetve az állatai és a saját készítésű szekere sorsával.



Így tudtuk meg a következőket:

Tévedés volt az a 444 által is átvett hír, hogy az ökörfogatát az út közepén ballagva vezető Gecsét egy 90 éves sofőr ütötte volna el. Az álhír forrása a balesetről beszámoló helyi újság munkatársa volt, aki félreérthette, amikor a csendőrök azt mondták neki, hogy az autó vezetője a kilencvenes években született, ez ugyanis franciául nagyon hasonlóan hangzik ahhoz, hogy az illető a kilencvenes éveiben járt.

A baleset helyszínén ismeretlenek kis emlékoszlopot állítottak a sokak által kedvelt vándornak, rajta fényképekkel és piros rózsákkal.

Egy kommentből kiderül, hogy a balesetkor 6 állat tartozott Gecse karavánjába: 2 kutya, 2 magyar szürkemarha ökör és 2 másik kárpáti szarvasmarha.

A fiatal kutya az ütközéskor a szekéren utazott, őt csak később találták meg az összetört jármű belsejébe szorulva, de jól van.

A másik példány a fenti, a baleset előtt pár nappal készült képen is látható 18 éves kutyamatuzsálem, neki a baleseti sokk hatására leállt a szíve, de a helyszínre érkező mentősök újraélesztették és most már ő is jól van.



A két kutyát már átadták Lórándnak, Gecse időközben a helyszínre érkezett útitársának.

A 4 szarvasmarha egyáltalán nem sérült meg a balesetben, pedig az ütközés Gecsét megölte, a szekeret pedig a friss beszámolók szerint kettétörte. Egy környékbeli parasztcsalád azonnal elvállalta, hogy ideiglenesen befogadja a marhákat, de ekkor kiderült, hogy a francia törvények szerint először karanténba kell helyezni őket. Végül egy másik, a karatén témájában már rutinos környékbeli gazda bevállalta, hogy az állatok nála eltölthetik ezt a törvényileg előírt időt. A szarvasmarhák hivatalos papírjait megtalálták a szekéren, ha letelik a karantén kötelező ideje, a bíró dönti el, hogy Gecse családja, illetve utolsó útitársa átveheti-e az állatokat.

Sőt a legfrissebb hír szerint már meg is van a döntés, miszerint az áldozat családja a jövő hét szerdán veheti át a marhákat és szállíthatja őket vissza Magyarországra.

Eddig nem lehetett tudni, hogy mi a helyzet Lóránddal, Gecse útitársával, aki nem sokkal a baleset előtt vált el tőle, az akkori terveik szerint csak egy rövid időre, hogy Svájcban szüreteléssel keressen némi pénzt, majd Dél-Franciaországban csatlakozzon a karavánhoz. Most kiderült, hogy Lóránd időközben értesült a történtekről és a hét eleje óta már a baleset helyszínén tartózkodik. Sőt Gecse helyi tisztelői szereztek neki egy házat is, ahol ellakhat, amíg a barátja ügyeit intézi.

A vándor francia barátai azt tervezik, hogy pénzt is gyűjtenek az áldozat családjának.