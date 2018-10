Egy nagy túrót bizonyított a 89 éves lovag, nem a Riemann-sejtést

Vasárnap számoltunk be Sir Michael Francis Atiyah, a 89 éves brit matematikus-legenda szenzációs bejelentéséről, hogy talán sikerült bizonyítania a Riemann-sejtést. Hogy maga a sejtés micsoda, abba továbbra se mennék bele. Aki tudja, tudja, aki nem, annak csak annyit tudok mondani, hogy matematikai jelek és olyan betűk halmaza, amikről még azt se feltétlenül tudom megmondani, hogy a világ írásai közül melyik ábécéből származhatnak. A lényeg, hogy Riemann sejtése szerint saját Riemann-féle zéta-függvénye a prímszámok eloszlásáról is állíthat valamit. Ha sejtése igaznak bizonyul, akkor a prímszámok számának becslése pontosítható volna, aminek olyan gyakorlati területeken is komoly jelentősége van, mint például a kriptográfia.

Atiyah bejelentését nem fogadta egyöntetű, kirobbanó öröm a matematikus-körökben, már csak azért sem, mert bár egy erre alkalmas fórumon, a Heidelberg-díjasok összejövetelén jelentette be, de csak egy ötoldalas összefoglalót közölt bizonyításáról, az azt megalapozó elméleti kutatásait még nem publikálták.

Pedig lett volna mit vizsgálni bizonyításán, mert saját állítása szerint is "teljesen új" megközelítéssel próbálkozott: a fizikából emelt át egy látszólag ide nem tartozó koncepciót, a finomszerkezeti állandót, amely az elektromágneses kölcsönhatás erősségét jellemzi.

A bejelentés óta eltelt idő ahhoz viszont már elégségesnek bizonyult, hogy hogy az Aperiodical című szaklap kimondja:

Atiyah munkája nem nevezhető bizonyításnak.

Mint írták, Atiyah saját T(s) függvénye bizonyos tulajdonságain alapul, ám a hozzáértők szerint nem létezhet függvény ezekkel a tulajdonságokkal, így a bizonyítás sem létezhet.

Az Aperiodical szerzői cikkükben megemlékeznek róla, hogy az egymillió dolláros pénzdíjjal jutalmazott millenniumi problémák egyikeként a Riemann-sejtés népszerű a sejtésbizonyítással próbálkozók körében, ám a bizonyítások nagy része dühöngő matematikusok kukájában végzi csupán. Ilyen volt például néhány éve Opeyemi Enoch bizonyítása, amiről az Aperiodical a hír megjelenése pillanatában kijelentette, hogy nem bizonyítás. Akkor könnyű dolguk volt, már csak azért is, mert még az életükben nem hallottak Enochról, aki nemhogy a bizonyítását nem publikálta, hanem általában semmit, és mindezt nem egy szakmai fórumon, hanem a BBC-nek jelentette be.

Atiyah esetében viszont engedékenyebbek voltak, mert mégiscsak egy 89 éves, lovagi címmel és a legjelentősebb matematikai díjakkal kitüntetett tudósról van szó, aki életében rengeteget publikált. "Bár az utóbbi években végzett munkássága alapján azt gondoltuk, hogy valószínűleg ő se bizonyította be, mivel bizonyítékot ígért, megelőlegeztük neki a bizalmat" - írták. De azért azt is hozzátették, hogy annak, hogy mégse bizonyította Riemann sejtését, nem kéne hatással lennie Atiyah megítélésére. "A hibázás elkerülhetetlen része a matematikai kutatásnak, ami mindenkivel meg is esik. Azt hirdetni, hogy a matematika arról szól, hogy az esetek száz százalékában igazunk legyen, nemcsak nehezebbé teszi a kutató matematikusok életét, hanem az egyik fő oka annak is, hogy sokan már fiatal korukban eltántorítódnak a matematikától" - írták, és minden jót kívántak az idős tudósnak, aki életében annyi mindennel járult hozzá a matematikához.