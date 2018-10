A kormány talán mintha nem egészen pontosan tájékoztatná az állampolgárokat legújabb hirdetésében

Újabb hirdetési kampányt indított a kormány. Ezúttal arra kanyarított ki a közösből, hogy elmagyarázzák az állampolgároknak, VALÓJÁBAN miről is szól a Sargentini-jelentés.

Fotó: Nemzeti Sport

Jogállamiság leépülése? Ugyan már. Rogánék szerint a valóság az, hogy Soros György, akinek most már társai is vannak (a két másik jómadár, mutatjuk: Guy Verhofstadt és Judith Sargentini) el akarják venni tőlünk a határvédelem jogát is.

Ördögi terv, hiszen Orbán eddig éppen határőröket követelt Brüsszeltől, majd miután az EU segítséget ígért, és úgy döntött, hogy megháromszorozza határvédelmi kiadásait, a magyar miniszterelnök azonnal csatát hirdetett a határőrség bővítése ellen. Ez így talán nem tűnik annyira következetesnek, de a részletekkel nem is fárasztja a választópolgárokat a propagandaminisztérium. Úgysem fért volna el ez a sokminden egy hirdetésre.