Orbán Viktor definiálta, ki a magyar

Orbán Viktor délelőtt a felújított Budai Vigadó átadásán mondott beszédet, amiben többek között arról beszélt, hogy Magyarországon „kultúrbéke van: lassan teljes egyetértés formálódik arról, hogy a jövőnket családra, a munkára és a nemzet újraegyesítésére kell építeni”.

Fotó: Tuba Zoltán/Képszerkesztőség

A beszéd végén a miniszterelnök már – valószínűleg feladatának érezve – azt is definiálta, ki a magyar, méghozzá elég szűk réteget kijelölve:

„Sokat vitatkoztak Magyarhonban arról, hogy ki a magyar. Van, aki szerint az, akinek a nagyszülője magyar volt. Tetszetős válasz, de a korszellem, amelyet kialakítottunk, a fejlődés, amit megindítottunk, az országépítés és nemzetegyesítés, amelybe belevágtunk, a lelkület, amely magával ragadott bennünket, egy új választ is ad arra a régi kérdésre: ki a magyar? Barátaim, az a magyar, akinek az unokája is magyar lesz. Ennek a háznak az a küldetése, hogy hozzásegítsen bennünket ahhoz, hogy az unokáink is magyarok lehessenek. Legyen ez a hely a magyar népi kultúra főhadiszállása. Legyen az a hely, ahol kitalálják annak a módját, és megtalálják az az utakat, hogy elvihessük népművészetünk értékeit a magyar fiatalokhoz.”

Orbán Viktor már sokadszor foglalkozott azzal, hogy ki a magyar, milyen a magyar.