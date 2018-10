Az OLAF-ot érdekelni kezdte az EU-s pénzből épített, csak 5 évre tervezett kisvárdai ökofilmpark

Az OLAF, a Holland Királyság és a Transparency International uniós források hatékony felhasználásával kapcsolatos közös konferenciáján Maria Ntziouni-Doumas, az OLAF főigazgatói tanácsadója azt mondta: úgy tűnik, a magyar hatóságok nem eléggé jeleskednek a csalás- és szabálytalansági gyanús kohéziós politikai ügyek jelentésével/feltárásával, míg az agrártámogatási – azon belül a vidékfejlesztési – ügyeknél igen, az EU-s átlag duplája a magyar hatóságok felől lejelentett gyanús ügyel aránya.

A Portfolio azt írja, hogy Maria Ntziouni-Doumas a prezentációjában kitért arra a hírre is, hogy Kisvárdán a mozipark mellé több 100 millió forint EU-s pénzből épülhet egy ökofilmpark is, amit csak a minimálisan kötelező 5 éves fenntartási időszak végéig fogják működtetni napi 100, hétvégente 200 látogatóval számolva, majd el fogják bontani. Az igazgatói tanácsadó szerint éppen az ilyen, a közpénzek takarékos felhasználását megkérdőjelező projektek miatt szükségesek ezek a konferenciák.

Maria Ntziouni-Doumas arról is beszélt, hogy már 22 tagország jelezte a csatlakozását az Európai Ügyészségbe (EPPO), így reméli, idővel Magyarország is csatlakozik, mert az OLAF eszközei korlátozottak a feltárt problémás esetek igazságszolgáltatás felé terelésében. (Hadházy Ákos a csatlakozás mellett kiállva 1 millió aláírást igyekszik összegyűjteni, ellenzéki pártok is segítenek neki ebben.)



Martin József Péter, a Transparency International Magyarország ügyvezető igazgatója és Maria Ntziouni-Doumas is sajnálkozásának adott hangot, hogy a felkérések ellenére magyar állami intézményi előadó nem ment el a konferenciára.