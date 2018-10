Liam Neeson szerint a ló, amivel épp filmet forgat, emlékezett rá egy korábbi filmből, amiben együtt szerepeltek

A Guardian nemzetközi kiadásában két napja megjelent egy cikk, ez:

A poszt arról szól, hogy Liam Neeson egy New York-i beszélgetésen arról beszélt, hogy a ló, amivel épp együtt forgat, emlékezett rá egy korábbi közös forgatásukról. Az északír színész szerint ennek bizonyítéka, hogy

az állat nyihogott és dobogott a lábával, amikor meglátta.

Neeson jelenleg a Coen-testvérek új filmjét, a The Ballad of Buster Scruggs-ot forgatja, amiben egy vándorzenészt alakít. A ló pedig, ami a szekerét húzza egy bejáratott színészló, Liam Neesonnal is forgatott már egy westernt évekkel ezelőtt. Akkor állandóan almával és édességekkel etette a lovat, szerinte ezért is maradhatott meg az állat emlékezetében.

Korábban Russel Crowe is beszámolt hasonlóról, ő a Gladiátor és a Robin Hood forgatásán dolgozott ugyanazzal a lóval, és az állat szerinte is felismerte. Viggo Mortensen pedig annyira megszeretett egy lovat a Gyűrűk ura forgatásán, hogy megvette, és magával vitte következő filmjének forgatására.