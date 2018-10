Lefordították magyarra az Orbán Viktort és a Sargentini-jelentést bemutató vicces holland műsort

Elkészítették annak a holland szórakoztató közéleti műsornak a magyar feliratos verzióját, amiről tegnap is hírt adtunk.

A holland közszolgálati televízión bemutatott 15 perces műsort most magyarul is lehet élvezni: szórakoztatóan mutatja be a Magyarország elleni európai parlamenti eljárás alapjául szolgáló Sargentini-jelentést, annak főbb állításait és Orbán Viktort a holland tévénézőknek.

Bizsergető érzés, ahogy a semmiből a holland műsorvezető felvezeti Orbán Viktort, Felcsútot és a többi, a magyar nézők számára unalomig ismert jelenséget:

Orbán Viktor 1963-ban született Felcsúton. De miért érdekes Felcsút? Hát mert Orbán épített oda egy vonatot, ami a semmiből a semmibe megy, majd vissza, mondják el a műsorban. Aztán a műsorvezető rájön, mire jó mégis a felcsúti kisvasút: meg lehet jegyezni Orbán nevének kiejtését: "Orban-spoorban" azaz orbánszporbán. A spoorban hollandul vasúti pályát jelent.

A kisvasút után kitérnek a miniszterelnök háza mellett épült stadionra, amely hatalmas épület a falu kicsi házaihoz képest.

Az adás szépen bemutatja a NER-t, azt, hogyan lehet a Fidesznek kétharmada úgy, hogy a szavazóknak kevesebb mint a fele szavaz a Fideszre. Aztán következik a bíróságok bedarálása, az EU-s pénzek esztelen felhasználása és a többi.