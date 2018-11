A finn kereszténydemokraták elindítanák a Fidesz kizárását a néppártból

Szerdán és csütörtökön Helsinkiben tartja kongresszusát az EPP, a Fideszt is tagjai között tudó Európai Néppárt.

A kongresszus napirendjén eleve szerepelt egy vita a Fideszről. A frakció képviselőinek nagy része megszavazta szeptemberben a Sargentini-jelentést, vagyis a párt többsége úgy látja, hogy az Orbán-kormány alapjaiban veszélyezteti a jogállamiságot Magyarországon. Ezzel együtt a fideszes képviselők továbbra is tagjai a frakciónak, és eddig nem volt szó arról, hogy a párt kizárásáról is szavazzanak.

Joseph Daul, a párt elnöke, a kongresszusra készülve azt mondta, hogy szembesítik majd Orbán Viktort a problémákkal. Ugyanakkor arra is emlékeztetett, hogy egy párt kizárásához legalább öt országból hét párt közös kezdeményezése szükséges, hogy a folyamat egyáltalán elindulhasson. Szerda délig még egyetlen párt sem jelezte, hogy el akar indítani egy ilyen kezdeményezést.

A kongresszus elején azonban Petteri Orpo, a házigazdának számító finn párt elnöke, és egyben Finnország jelenlegi pénzügyminisztere bejelentette, hogy ők benne lennének egy Fidesz kizárását kezdeményező koalícióban.

"A Kokoomus (ez a finn kereszténydemokrata párt neve) készen áll arra, hogy megvitassuk a Fidesz helyét az EPP-ben. További hat párt támogatására van még szükség."

Az EPP belső kampányának is fontos témája a Fidesz megtűrése

A kongresszuson döntenek arról is, hogy ki legyen a néppárt jelöltje az Európai Bizottság elnöki székére. Két jelölt van, és az egyikük éppen a Kokoomus politikusa, Alexander Stubb, aki az egyik legélesebb kritikusa Orbán Viktor politikájának a néppárton belül.

A másik jelölt Manfred Weber, a CSU politikusa, az EPP jelenlegi frakcióvezetője, aki szintén megszavazta a Sargentini-jelentést, de sokáig kifejezetten jó kapcsolatokat ápolt Orbánnal, és a Fidesz kizárása helyett a párbeszéd fontosságát szokta hangsúlyozni. A kongresszusra készülve azt mondta, hogy nyomást kell gyakorolni Orbánra, hogy tartsa be az EU alapértékeit, de a Fidesz kizárása szerinte most nem időszerű.

A két jelölt közül Weber az esélyesebb, a néppárt miniszterelnökei például már az októberi EU-csúcson is őt támogatták. Orbán Viktor ugyan először vonakodott mellé állni, de aztán meggondolta magát, és ő is beállt a sorba.

Stubb belső kampányának egyik fontos eleme, hogy Weberrel szemben ő kész keményebben is konfrontálódni Orbán Viktorral, és a Fidesz kizárását is elképzelhetőnek tartja. A téma várhatóan előkerül a két jelölt szerda esti vitáján is.

Petteri Orpo mondta ki először a néppártból, hogy elindítaná hivatalosan is a Fidesz kizárását. Fotó: EMMANUEL DUNAND/AFP

Idegesítőek, de sokan vannak

Az EPP helyzete meglehetősen bonyolult a Fidesz esetében. Egyrészt kínos számukra, hogy fedezzék a Fidesz EU-ellenes és oroszbarát politikáját, illetve egyre több támadás éri az egész néppártot az EU-s pénzek felettébb gyanús magyarországi sorsa miatt is, ez a probléma egyre inkább téma a néppárton belül is. Az EPP-frakció tagja például az az Ingeborg Grässle is, aki éppen most szerdán közölte, hogy nehéz bízni a magyar hatóságokban az Elios elleni nyomozás leállítása miatt.

Eddig úgy tűnt, hogy Orbán Viktor megússza azzal, hogy a kongresszuson aláírattatnak vele egy közleményt, ami a liberális demokráciát és a jogállamiságot méltatja. Most azonban nem kizárt, hogy a Fidesz kizárása hivatalosan is felmerül. A finn párton kívül az EPP svéd, belga, holland, görög és luxemburgi tagpártjai lehetnek nyitottak a kizárás kezdeményezésére.

Ugyanakkor a néppárt számára fontos lehet a májusi EP-választás után az a 15-20 képviselő, akiket Orbán Viktor mozgat (a fideszeseken kívül ide tartozhatnak a romániai RMDSZ és a szlovákiai MKP, illetve a szlovén SDS politikusai is). Az EPP vezetése ezért eddig inkább arra játszott, hogy érdemes megvárni a májusi választást, és az eredmény ismeretében dönteni a Fidesz sorsáról. Ez lehetett a célja eddig a fideszeseknek is, akik miközben kifejezik ragaszkodásukat a néppárthoz, a háttérben egyezkedni kezdtek már az EU-szkeptikus pártokkal is, nyitva hagyva a lehetőséget a váltásra a választás után.