Eljött az otthonmaradás napja

Jó reggelt kívánok, ha fagyni pont nem is fagy, de meglehetősen vacak idő van. Szemerkél, vagy szitál valami gusztustalan nedvesség, jelentősen megnövelve a hidegérzetet, amit az éppen elérhető 1-5 fok kínál.

Ennél az 1-5 foknál amúgy ma nem fog sokkal többel szolgálni időjárásunk, a meteorológia előrejelzése szerint ma 3-9 fok körül alakulhatnak a