A CEU rektora szerint a kormány már meghozta a döntést az egyetemről

A CEU rektora nyílt levélben reagált arra, hogy Szijjártó Péter szerint nem bizonyított, hogy a CEU az Egyesült Államokban is működne, ezért a külügyminiszter arról sem tud, hogy a kormány dolgozna az egyetem itthoni működéséhez szükséges megállapodáson.

Michael Ignatieff elnök-rektor válaszában azt írta, hogy a magyar törvények szerint a külföldi működést New York Állam Oktatási Hivatalának kell igazolnia, amit már többször is megtett. Ezért Ignatieff szerint a kormányt terheli a felelősség ha „figyelmen kívül hagyják a saját törvényeiket”. Emlékeztetett arra is, hogy idén áprilisba Palkovics László és Altusz Kristóf személyesen is meglátogatták Bard College kampuszát, ahol a CEU oktatási tevékenységet létesített.

Ugyanakkor 18 hónapnyi várakozás után a rektor úgy látja, a kormány már meghozta a döntést, ezért arra figyelmezteti Szijjártó Pétert, hogy őt is terheli a felelősség azért a kárért, „amit Magyarország felsőoktatása és az ország nemzetközi hírneve elszenved az Önök döntései miatt”.

Michael Ignatieff október végén jelentette be, hogy ha decemberig nincs megállapodás, akkor a CEU Bécsbe költözik.

A teljes levél itt olvasható:

„Tisztelt Külügyminiszter Úr!

A hét folyamán a sajtónak adott nyilatkozatai során az eddigi legvilágosabb jelét adta annak, hogy 2019. január elsején a kormányuk ki fogja szorítani a CEU-t Magyarországról.

Ön azt állítja, hogy a CEU nem végez oktatási tevékenységet New York államban. A kormány bizonyára ezzel indokolja majd a döntését.

Amennyiben ez a kormány döntése, akkor az figyelmen kívül hagyja az Önök által hozott törvényben megszabott feltételeket. A nemzeti felsőoktatásról szóló törvény magyar Országgyűlés által elfogadott módosítása világosan fogalmaz arról, hogy annak eldöntése, hogy egy külföldi oktatási intézmény folytat-e felsőoktatási képzést a származási országában, a származási ország oktatási hatóságának kompetenciája. New York Állam Oktatási Hivatala több alkalommal is tájékoztatta arról Magyarország kormányát, hogy a CEU felsőoktatási képzést folytat New York államban. Az nem lehetséges, hogy Ön ezekről a hivatalos levelekről nem értesült. Ezek létezése hónapok óta nyilvános.

Azt, hogy a CEU megfelel-e a törvénynek, a törvény feltételei alapján kellene meghatározni. Amennyiben Önök úgy döntenek, hogy figyelmen kívül hagyják a saját törvényeiket, annak felelőssége Önöket terheli.

Értesülnie kellett arról is, hogy kollégái, Palkovics úr és az ön minisztériumában dolgozó Altusz Kristóf úr 2018 áprilisában látogatást tettek a Bard College-on. A CEU kuratóriumi tagjainak és kuratóriumi elnökének jelenlétében egyértelműen kifejezésre juttatták, hogy a CEU oktatási tevékenységet létesített a Bard College kampuszán.

Azzal is bizonyára tisztában van, hogy Altusz úr eredményes tárgyalásokat folytatott a New York-i kormányzó fő jogtanácsosával 2017 nyarán. Ezek a tárgyalások vezettek ahhoz a megállapodástervezethez, amelyre a CEU, mint jövőbeli magyarországi működésének alapjára tekintett. Ez a dokumentum továbbra is egy lehetséges megállapodás alapját képezi.

A CEU tizennyolc hónapja keresi a megoldást arra, hogy Magyarországon maradhasson. Az Ön kijelentései azonban arra utalnak, hogy a kormánya már meghozta a döntést. Miniszterként Önt és a kormányt terheli a felelősség azért a kárért, amit Magyarország felsőoktatása és az ország nemzetközi hírneve elszenved az Önök döntései miatt.”