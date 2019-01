Egyáltalán nem helyes korán kelteni a kamaszokat

Párizsban a 15-18 éves tanulóknak 9-kor is kezdődhet az iskola, az oktatási miniszter egy frissen kiadott engedélye alapján.

Egyre több tudományos kutatás mutatott rá ugyanis, hogy a kamaszok biológiai órája másképpen működik, mint a kisgyerekeké és a felnőtteké. Később lesznek álmosak, de tovább is aludnának. Az egy-két órás eltolódás a belső órájukban a serdüléssel függ össze, ahogy egy kutató fogalmazott:

"a tinédzserek egy másik időzónában élnek"

Nagy-Britanniában is felmerült, hogy érdemes lenne későbbre tolni a középiskolákban a tanítás kezdetét, sőt, akár felső tagozaton is. Sok gyerek szenved a kimerültségtől, és még az elhízásnak is köze lehet a kialvatlansághoz.



Az iskolákat két körülmény tartotta vissza Nagy-Britanniában a változtatástól:

A szülőknek nehezebb a gyerekeket szállítani, ha a munkaidő kezdete után indul az iskola.

Eddig nem bizonyították be egyértelműen, hogy jót tesz a kamaszoknak a későbbi ébredés.



Az utóbbi ügyben viszont jelentős haladást értek el a kutatók az USA-ban és Európában is, és egyre világosabb, hogy bizonyítható az elmélet. Úgyhogy komoly kampányok indulnak sok helyen a párizsi minta másolására, például Angliában is. (Guardian)