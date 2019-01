Öt éve nem nőtt ilyen kevéssé a német gazdaság

A legfrissebb hivatalos adatok alapján tavaly 1,5 százalékkal nőtt a német gazdaság 2018-ban, ez a legalacsonyabb érték az elmúlt öt évben. A lassulás mögött a világgazdaság növekedésének megtorpanása mellett az autóipart érintő problémák, például az új szennyezési irányelvek állhatnak.

2018 elején még 1,8 százalékos növekedést vártak Németországban, ami szintén lassulást jelentett volna a 2017-es 2,2 százalékos növekedéshez képest. A harmadik negyedév globális kereskedelmi konfliktusai viszont megártottak a német gazdaságnak is, ekkor 0,2 százalékos csökkenést mértek. Ekkor elemzők között felmerült annak a félelme is, hogy a német gazdaság egy gyenge negyedik negyedév után recesszióba süllyedhet. A negyedik negyedéves hivatalos adatokat még mindig nem ismerni, de független gazdasági elemzők szerint ebben a negyedévben 0,2 százalékkal nőhetett a gazdaság.

A BBC gyorselemzése szerint nem csak az számított sokat, hogy a német fogyasztók kevésbé vásároltak szívesen autókat, de a nemzetközi kereskedelmi klíma alakulása is jelentősen befolyásolta az eredményeket, mivel a globális kereskedelmi háború miatt jelentősen visszaesett a kínai vásárlások száma is. Ugyanígy megjelent az Egyesült Államok által az acélra és alumíniumra kivetett védővámok hatása is.

Ugyanakkor Németországban nagyon alacsony a munkanélküliség és mivel a reálbérek növekedése folyamatos, vannak elemzők, akik szerint hamarosan újra növekedésnek indulhat a belső fogyasztás.