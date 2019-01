„Nem lehet mindent megtenni a polgárokkal” – több ezren tüntettek Miskolcon

Síppal, kürttel és konyhai lábasokkal vonultak fel szombat délután több ezren Miskolc fő utcáján, hogy így tiltakozzanak a túlóratörvény ellen. Túlóraellenes tüntetések korábban is voltak vidéki nagyvárosokban, most szombaton azonban országszerte forgalomlassításokkal és vonulásokkal tüntettek.

Miskolcon rengetegen vonultak az utcára.

Fotó: Halász Júlia

A tüntetők szerint ez egyáltalán nem megszokott a Borsod megyei városban, többen is azt mondták, utoljára a Tanítanék Mozgalom 2016-os demonstrációin mozdult meg ennyire a város. A tüntetők kormányellenes jelszavakat skandálva vonultak a belvároson át, a Centrum áruháztól a Városháza előtti Szent István térig.

Volt olyan nyugdíjas, aki O1G-s feliratot tartott a magasba, más kanállal vert tamtamot egy régi lábas alján, miközben azt harsogta, „Elég volt!”

A menetet, majd az utánuk következő beszédeket a szakszervezetek helyi irodái szervezték, de megjelentek az ellenzéki pártok is: a menet elején MSZP-s és DK-s zászlókat, a végén jobbikosokat lehetett látni, középen momentumosok és LMP-sek vonultak.

Fotó: Halász Júlia

A vonulás azonban így is megmaradt szakszervezetinek, a beszédeket is csak az ő képviselőik mondták. Megkérdeztük a miskolci tüntetés résztvevőit, miért tartották fontosnak, hogy felvonuljanak.

Márton és felesége Fotó: Halász Júlia

„Tiltakozunk a rabszolgatörvény ellen! Kinek jó ez? Nem a munkásságnak. Ki az, aki rabszolgamódon akar kevés pénzért sokat dolgozni?”

- kérdezett vissza Márton, aki a feleségével együtt vonult. „Talán észhez kap a kormány, ha látja, hogy a tömegek elégedetlenek” – mondta, de ezt valójában ő maga sem hitte el, kicsit később ugyanis már azt mondta:

„Szerintem súlyosbodni fog ez a helyzet, és lehet hogy forradalom lesz a vége. Nem tetszik az embereknek az, ami történik ebben az országban. Például a korrupció.”

Patrik Fotó: Halász Júlia

„Ez életem első tüntetése, kipróbálom magam, milyen ez”

– mondta a 23 éves Patrik, aki két éve kezdett dolgozni. Azt mondta, nagyon nem oké, hogy „szarrá lopják az országot, és bármit bármikor meg tud szavaztatni a kormány”. Egy multinál karbantartó, és még csak nem is a túlórával van baja, most is elrendelhetnek neki évi 300-at, ami a gyakorlatban néha több is. „Inkább az, hogy a kormány szabadon dönthet bárki sorsáról” – mondta.

Vitéz Károlyné Fotó: Halász Júlia

„Ezt a sok törvénytelen dolgot egyszerűen már nem lehet elviselni. A nyugdíjunkat, a munkásoknak a plusz óráit, amikor teljesen le vannak terhelve már most is”

– magyarázta Vitéz Károlyné. Ő mindkét dologban érintett, a közelmúltban ment nyugdíjba, előtte az egészségügyben dolgozott, a kórházi osztályon pedig jóval kevesebben voltak annál, mint amennyi ápolóra szükség lett volna. „De az emberek nem mernek kijönni tüntetni, bár talán most átszakad a gát” – mondta. Félnek a retorziótól.

„Lásd ezt a kislányt, aki most fel mert szólalni. Nem igazán szeretem a csúnya beszédet, de a mai fiataloknál ez megszokott.”

A nyugdíjas nő szerint fontos lenne, hogy ezeknek a tüntetéseknek a híre eljusson vidékre is:

„– Mert az öreg néni nem nézi, csak az M1-et. Látnia kellett volna, mi volt ma délben az M1-en a Híradóban!

– Mi?

– Hát semmi!”

Zsolti Fotó: Halász Júlia

„Nem értek egyet a Fidesz politikájával, megbénítják a fiatalokat. Nem kapnak munkát, nem bírnak elhelyezkedni, de ha mégis, bejelentik őket 4 vagy 6 órára, aztán dolgoztatják őket 12-13 órában”

– magyarázta Zsolti. Ő hasonló helyzetbe került egy állami szervezetnél, végül ki is rúgták, emiatt pedig most a bíróságon perel. „Jelen pillanatban nem dolgozok, nekem most nincs mitől félnem, de sok ismerősömtől hallottam azt, hogy elbocsátották, mert nem a kormány embere.” „Ez a hatalom a Kádár-korszaknál is rosszabb” - tette hozzá.

A vélemény: O1G Fotó: Halász Júlia

„Hogy mi a véleményem a kormány vezetőjéről? Ez!”

– mondta indulatosan egy nyugdíjas nő, aki egy nagy, saját maga által rajzolt O1G-s transzparenst vitt. „Elegem van Orbánból, nagyon sokat ígért, de keveset adott” – magyarázta. Pedig szerinte elkelne a segítség a magyar dolgozónak, közmunkásnak és nyugdíjasnak is. „Én már nyugdíjas vagyok. Talán maga meg tud élni 47 ezer forintból. Akkor biztos én is” – mondta, miután eleresztett egy cifra kurvaistenezést.

Panni és András Fotó: Halász Júlia

András és Panni minden tüntetésen ott vannak Miskolcon, de szerintük jóval több megmozdulásra lenne szükség, hogy az emberek megértsék a helyzetet: „A gyerekeinkről, az unokáinkról van szó. Mi már ugyan otthon vagyunk, de ők nem tudnak otthon lenni” – mondta Panni. „A dolgozókkal vagyunk, soknak találjuk a 400 túlórát” - tette hozzá András, aki azt is megmondta, hogyan kell tünteni a kormány ellen: békésen, de kitartóan.

„– De mi a baj a kormánnyal?

– Hát nem tudja? Minden futballcsapatnak vagy sportegyesületnek fideszes az elnöke. Az nem demokrácia, ha csak ők egyedül verik a mellüket.”



Norbert Fotó: Halász Júlia

„Azért jöttem ki erre a tüntetésre, mert elégedetlen vagyok az emberek minősítésével lenézésével és kifosztásával, ami történik ebben az országban. Elégedetlen vagyok a fizetésekkel, a megbecsüléssel, a lopással. 30 éve csinálják, a demokrácia nevében” – mondta Norbert.

Andrea Fotó: Halász Júlia

„Szimpatizálok mindenkivel, akit ez az állam elnyom, ezért jöttem ki. Én a migránspolitika miatt vagyok érintett, 2015 óta engem eléggé nem kívánatos személynek néznek”

– mondta a fejkendős Andrea, aki született miskolci, de 25 évvel ezelőtt áttért muszlim hitre. Egészen négy évvel ezelőttig minden rendben is volt, azóta azonban úgy látja, sokan gyűlölik. „Magyar vagyok, de menekültnek néznek, a ruházatomból vonják le a következtetést” – mondta, hozzátéve, hogy sokan nem hiszik el, ha magyarul megszólal, a gyerekeinél pedig „próbálkoznak” az iskolában.