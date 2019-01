Akár már ma kirúghatják a BKK vezérigazgatóját

A fővárosi önkormányzatnak sikerült még egyet csavarnia a BKK e-jegyrendszere körül kialakult helyzeten, a HVG szerint akár már ma dönthet a fővárosi közgyűlés a BKK vezérigazgatójának felmentéséről. Dabóczi Kálmán felmentését Tarlós István főpolgármester az e-jegyrendszer bedőlése miatt javasolta.

Az évek óta csúszó projektben november végén komoly fejlemény történt, a BKK szerződést bontott a kivitelezővel. Ezután Tarlós István bejelentette, hogy ettől még 2020-ra lesz e-jegyrendszer, és a fővárost nem éri kár. Ez persze így, ebben a formában aligha igaz. Ahogy azt az állítását is tagadják az érintettek, hogy elhallgatták volna előle a nehézségeket, mint azt Tarlós állította. Tarlós végül büntető feljelentést is tett az ügyben.

Az e-jegyrendszert amúgy akár a tervezetthez képest fillérekért is be lehetne vezetni, hogy végre Budapesten is időben legyen meghatározva a jegyek érvényessége, így ne kelljen akár csak egy tízperces, de két BKK-járat igénybevételét igénylő útra is két jegyet lyukasztani.

A fővárosi közgyűlés szerdai ülésére beterjesztett javaslatában Tarlós azt is előterjesztette, hogy a kirúgott Dabóczi helyére határozatlan időre Nemesdy Ervint nevezzék ki a BKK vezérigazgatójának.