Kivándorlós dokusorozatot indít az RTL Klub

Kedden mutatta be a csatorna tavaszi műsorstruktúráját, több újdonság is lesz, köztük az a dokumentumsorozat, melyben olyan magyar családokkal ismerkedhetünk meg, akik úgy döntöttek, külföldön folytatják életüket. Az Isten veled, Magyarország február 18-tól, hétfő esténként lesz látható, egy-egy adásban három-négy család sztoriját mutatják be.

Ígéretesnek tűnik még a Cápák között című showműsor, melynek öt főszereplője a csatorna leírása szerint „a pénzügyi világ valódi sztárjai”, akik a jelentkezők közül kiválasztják azokat, akiknek a legjobbnak tartják befektetési ötleteit. Hogy ki ez az öt sikeres üzletember, egyelőre nem derült ki.

Február 19-től lesz látható Ujj Mészáros Károly, a Liza, a rókatündér és az X - A rendszerből törölve rendezőjének sorozata, az Alvilág, ami a holland Penoza magyar adaptációja.