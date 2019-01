Új bizniszbe fogott Kósa Lajos 83 éves édesanyja

Gabonatermesztő céget alapított és az agráriumban terjeszkedik az a mezőgazdasági társaság, amely Kósa Lajos, a Fidesz országgyűlési képviselőjének 83 éves édesanyja tulajdonában áll – vette észre a 24.hu.

A frissen alapított mátészalkai Bászna Gabona Kft.-t tavaly év végén jegyezte be a Nyíregyházi Törvényszék Cégbírósága. A társaság tulajdonosai közt van Kósa Lajosné sertéstenyésztő cége, annak két társtulajdonosa, illetve Kósa Lajos testvére, aki orvos.

Kósa Lajos nyugdíjas óvónő édesanyja egy évvel ezelőtt azzal került be a hírekbe, hogy jó időben vásárolt sertéstelepet, egyből nyert is 123 milliót telepfejlesztésre. Kósa akkor újságírói kérdésre azt is elmondta, nem, édesanyja nem strómanja senkinek sem, szülei a rendszerváltás után visszaigényelt 30 hektáron gazdálkodnak több mint 25 éve, és nem meglepő, hogy közben mezőgazdasági vállalkozásnak is tagjai lettek. Egyébként ez az a sertéstelep, ami BMW-ket lízingel.