Dárdai: „Az van, hogy elfáradtam”

A Hertha BSC magyar vezetőedzője a Nemzeti Sportnak azt mondta, nem bánja, hogy már nem vele kezdenek bele a felkészülésbe. Dárdai Pál azt mondta:

„Azzal, hogy az idei utolsó bajnoki után átadom a helyem, talán megnyugszanak a kedélyek, mindenkiről lekerül a nyomás.”

Dárdai azt mondta, reméli, a távozásának bejelentésével „sikerül kihúzni a kígyó méregfogát”, de szerinte az utóbbi időben méltánytalanul támadták. „Azért négy és fél évig egy Bundesliga-csapatot irányítani nem olyan könnyű, mint a kertben füvet nyírni, egy jót focizni, majd egy laza fröccsöt meginni” – mondta.

Nem bánja, hogy a felkészülést már nem ő vezeti:

„Nem szoktam panaszkodni, de az előző nyáron, amikor elkezdtük a munkát, éreztem, hogy valami nem stimmel. Az van, hogy elfáradtam.”

Fotó: Roberto Pfeil/AFP

Dárdai szerint kb. a nulláról indultak el, és a Herthát azóta visszahelyezték egy magasabb polcra, és bárki legyen az utóda, olyan alapot kap, amire nyugodtan építhet. „Amit ígértem, teljesítettem – ahogyan korábban a válogatottnál, úgy Berlinben is” – mondta.

Az edző egy év pihenést tervez, de közben képezni is fogja magát, és ha lesz lehetősége, tanulmányútra is elmegy. Azt mondta, egy év után utánpótlásedzőnek visszatérhet a Herthához. Az MLSZ-ről azt mondta: ha tud, segít, de napi munkát még nem vállalna. (via HVG)