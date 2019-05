Először állítják ki a 7000 éves leleteket, amik az M6-os építésekor kerültek elő

Először állítják ki az M6-os autópálya építésekor előkerült 7000 éves leleteket a pécsi Janus Pannonius Múzeum (JPM) Csontváry Múzeumában május 9-től.

A közgyűjtemény közölte: a JPM és az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont régészeti intézetének közös, Az első falvak – az újkőkor letűnt világa a Dél-Dunántúlon című kiállítása a helyi újkőkori közösségek közép-európai szinten is jelentős régészeti örökségét mutatja be a legújabb kutatási eredmények tükrében.

Az M6-M60-as gyorsforgalmi út építése előtti feltáráskor a JPM több újkőkori települést és temetkezési helyet tárt fel, több száz régészeti objektummal és több tízezer lelettel.

Az időszámításunk előtti 7-6. évezredben a Balkán-félszigeten és a Kárpát-medencében a vadászó-halászó-gyűjtögető életmód mellett megjelent, és pár évtized alatt túlnyomórészt a létalapot adó forrássá vált az állattenyésztés és földművelés. Fokozatosan nőtt a lakosságszám, a népsűrűség és a földművelésbe, illetve állattenyésztésbe bevont földterület nagysága is, ez magával hozta a tájkép és az élővilág megváltozását is. A megváltozott életmód pedig az emberek gondolkodásában, hitvilágában is „radikális változásokat” okozott.

A feltárt települések „páratlanul gazdag és sokszínű” leletanyagát a helyi múzeumok gyűjteményeiben őrzik, az eddigi tudományos vizsgálatok eredményeit számos, magyar és idegen nyelvű szaklapban publikálták.

Habár az előkerült tárgyak egy része több kisebb kiállításon már szerepelt, de a részletesebb tudományos kontextusukat, ami rávilágít valódi jelentőségükre, a nagyközönség eddig nem ismerhette meg. A május 9-én nyíló tárlat jövő júniusig lesz látogatható. (MTI)