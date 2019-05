Plébánosok által terjesztett álhír, hogy aki nem jelentkezett be a Puskás Stadionban jövőre rendezendő tömeges elsőáldozásra, az két évig nem elsőáldozhat Magyarországon

Az 5000 elsőáldozó egyike 2016. január 30-án a Fülöp-szigeteki Cebuban, az Eucharisztikus Kongresszuson

Több olvasónk is ugyanazzal a meglepő hírrel keresett meg: a katolikus templomuk plébánosa a mise végén arról tájékoztatta a híveket - például Budapest XI., XIV. és XVI. kerületében, többek közt a Szent Gellért plébánián - hogy aki elsőáldoztatni akarja a gyerekét jövőre vagy jövő után, de nem jelentkezik be most május 20-áig, vagyis jövő hétfőig, az lemarad, és legközelebb csak 3 év múlva 2022-ben teheti ezt meg.



Az érintett plébánosok kifejezetten országos, általános, minden magyar katolikusra vonatkozó előírásként jelentették be, hogy mindez azért történik, mert a 2020-ban Budapesten rendezendő világeseményen, a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszuson látványos tömegrendezvényt tart a szervező magyar katolikus egyház: az eseményt megnyitó, a Puskás Stadionban jövő szeptember 13-án tartandó mise közben fog egyszerre, egy helyen elsőáldozni minden olyan magyar gyerek, aki ezt egyébként is 2020-ban vagy 2021-ben tenné meg.

Éppen ezért összevontan fog megtörténni a 2020-as és 21-es évjárat felkészítése - magyarázták el a bejelentők.

A plébánosok arra is felhívták a figyelmet, hogy a regisztrációkor azt is előre meg kell mondani, hogy a család hány tagja akarja elkísérni a gyereket.

A lapunkat megkereső híveket meglepte a dolog, különös tekintettel arra, hogy a kongresszus weboldalán az elsőáldozós miséről szóló részben sincs szó ilyesmikről, sőt ott kifejezetten az szerepel, hogy "a regisztráció folyamatos, nem zárul le májusban.".

Az Egyházhoz közelálló, a témát jól ismerő forrásunk szerint a plébánosok által terjesztett hír ebben a formában nem igaz.

A valóság az, hogy tényleg tömeges elsőáldozással indul a világkongresszus és arra tényleg minél több gyereket szeretne beszervezni az egyház és tényleg május 20-ig lehet erre előjelentkezni. De szó sincs kötelező eseményről, vagy arról, hogy emiatt máshol, a plébániákon ne tarthatnának elsőáldozást 2021-ben vagy akár 2020-ban is.

A félreértést az okozhatta, hogy a szervezők egyik megbeszélésén arra kérték a plébánosokat és hitoktatókat, hogy minél több potenciális érintetthez juttassák el a május 20-i regisztráció hírét, és igyekezzenek rábeszélni őket a minél gyorsabb bejelentkezésre. De nem azért, mert ez kötelező vagy kizárólagos lenne, hanem mert a szervezők munkáját segíti, ha minél előbb tisztában vannak a várható tömeg nagyságával. Különös tekintettel arra, hogy a kivételes esemény miatt a résztvevő gyerekek az egyháztól egységes ruhát kapnak ajándékba. A ruhákat pedig akkor tudják a szükséges számban és méretben leszállítani, ha időben tudják, milyeneket kell legyártatni.

Bár a szervezők személyes találkozót is tartottak és körlevelet is küldtek, az információ útközben úgy torzult el, mintha csak itt és ekkor lehetne elsőáldozni.

Forrásunk többször is elismételte, hogy az sem marad le, aki elmulasztja a mostani határidőt, a plébániákat pedig semmi sem akadályozza abban, hogy akár jövőre, akár jövő után szokásos módon is tartsanak elsőáldozást.