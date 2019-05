Diavetítéssel ünnepelte egyéves házassági évfordulóját Harry herceg és Meghan hercegnő

Egy éve házasodott össze Harry herceg, aki ötödik a brit öröklési sorrendben, és Meghan Markle amerikai filmszínész, aki azóta Meghan, Sussex hercegnője néven ismert.

A jeles, egyben első évfordulót a hercegi pár saját Instagramján diavetítéssel ünnepelte, a mennyegzőjük képeit tették közzé, köztük olyanokat is, amelyek korábban nem kerültek nyilvánosságra. "Reméljük mindeni örül, hogy újra élheti ezeket a pillanatokat, ahogy a képeknek is" - írta az instafiókjuk kezelője, aki a hercegi pár üzenetét is tolmácsolta:

"Köszönjük mindannyiuknak a sok szeretet és támogatást, valamennyien még jelentőségtelibbé tették ezt a napot!"