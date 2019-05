Budaházy: Lássuk be, hogy a Fidesz segíti a Mi Hazánk Mozgalmat

Meglepő nyíltsággal beszélt Budaházy György, szélsőjobboldali mozgalmár május elején a kormány kedvenc ellenzéki pártjának, Toroczkai László Mi Hazánk Mozgalmának és a Fidesznek a viszonyáról. Tette mindezt ráadásul a Mi Hazánk kapuvári fórumának vendégeként:

„Most ugye az van, hogy a Fidesz megint szeretne egy olyan pártot, aki ezt a közeget azért mégiscsak összefogja, stb. És akivel szót tud érteni, és így erre adódik a Torooczkaiék által megalapított Mi Hazánk, amit azért lássuk be, hogy a Fidesz segít. Tehát ad neki médiát. Persze meg lehet mondani, hogy neki is jó, mert a Jobbikot...persze, a Jobbikot le kell rombolni. De azért mégiscsak ad neki, és ugye szabad is szidni a Fideszt, mert a jobbikos szavazók máshogy nem fognak ide átpártolni, ha a Fideszt csak dicsérjük. Azért a jobbikos szavazókat minél jobban át kell hozni, tehát ez egy kicsit a Fidesz forgatókönyve”

Később arról is beszélt, hogy a Fidesznek megvan a saját koncepciója arról, mire kell neki egy nemzeti radikális párt. Igaz, Budaházy szerint a Mi Hazánk lehetne ennél több is, de úgy érzi, hogy ezen a koncepción Toroczkaiék nem léptek túl.



„A Fidesznek van egy elképzelése arról, hogy neki mi kéne, és a Mi Hazánk beteljesíti egyelőre azt a feladatot. És ilyen szempontból közös az érdek, ami nem feltétlenül rossz. Mert most miért legyenek egymás ellenségei?”



Amikor Budaházy ezekről beszélt, a műsorvezető már nagyon kényelmetlenül fészkelődött mellette, de nem szólt közbe.

A Jobbikból kilépett Toroczkai László már a Mi Hazánk Mozgalom alapításakor is hangsúlyozta, hogy főleg az ellenzékkel van baja, a Fideszt pedig sok kérdésben tudják támogatni.

Az ellenzéki pártokkal ellentétben a Mi Hazánk visszajáró vendég volt a köztévé műsoraiban, valamint a Fidesz és az MSZP mellett csak nekik sikerült olcsó plakáthelyeket szerezniük.

Az EP-kampányukra pedig tízmilliókat költöttek, de nem világos, hogy milyen forrásból.

Budaházy a beszédében arra is kitér, hogy a Jobbik totális zsákutcába ment azzal, hogy a fideszes korrupcióról kezdett beszélni. Elfogadhatónak tartja, hogy Orbán Viktor azoknak adja a lehetőséget, akik az ő emberei. A korábbi rendszerekhez képest azt is előrelépésnek látja, hogy még nem hallott olyan esetről, amikor Mészáros Lőrinc ne fizette volna ki az alvállalkozóit. Persze sok mindent lehet kifogásolni, de azt nem akarja, hogy a tolvajok mondják meg, ki lop.



A Fideszről szóló részt a Partizán vette észre, a több mint 2 órás beszédet itt lehet megnézni: