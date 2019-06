A Bilderberg-csoport idén is megtartotta titkos tanácskozását, amelyen végleg eldőlt a világ sorsa, megint

Mióta 2014-ben Bajnai Gordon részt vett egy Bilderberg-találkozón, a fideszes média újabb és újabb lepleket ránt le a titkos gyűlésről. Az instant klasszikus a köztévének ez a helyszíni riportja lett, de ha valaki megnézi mondjuk a szép emlékű Magyar Idők archívumát, ott is rengeteg olyan írást talál, amely kimondja az igazságot.

Az igazság kimondása általában gyanús hangzású nevek felsorolásával párosul, például így: „Lassan eldőlni látszik Európa sorsa is. A Rotschildok, a Rockefellerek, a Bilderberg-csoport tagjai, Soros és NGO-i, az Európai Bizottság elnöke, az EU más politikai és illegitim, migránsbarát, és attól hasznot remélő irányítói, az ENSZ főtitkára, az aluliskolázott Martin Schulz már régóta dolgoznak ezen.”

De mi történt idén?

Az Idők örökébe lépő Magyar Nemzet archívumában azt látjuk, hogy bár csak márciusban három cikkben szerepelt a bankár származásúak összejövetele, de az elmúlt négy napban, pont amikor zajlott a találkozó, amikor a legnagyobb éberségre lett volna szükség, egy szó sem esett róla.

A világ legtitkosabb találkozójának témái és résztvevői is nyilvánosak, nyilván figyelemelterelésből, a Guardian pedig le is fotózta az egész díszes kompániát, ahogy hajókáztak a Genfi-tavon.

Fairmont Le Montreux Palace Hotel, a találkozó egyik helyszíne Fotó: FABRICE COFFRINI/AFP

Magyar meghívott idén sem volt, továbbra is Bajnai, Surányi György korábbi jegybankelnök és Martonyi János korábbi fideszes külügyminiszter próbált csak világuralomra törni kis hazánkból. De azért ott volt például Jens Stoltenberg NATO-főtitkár, Mark Rutte holland miniszterelnök és a holland király is, az Economist és a Bloomberg főszerkesztői, csomó bankár és tech-guru, szóval van ok gyanakodni!

De akkor miért nem zeng megint a fideszes médiabirodalom? Ha szabad stílszerűen egy összeesküvés-elmélettel előhozakodnom: talán lehet köze hozzá, hogy Mike Pompeo amerikai külügyminiszter és a magyar nép nagy barátja, Donald Trump elnök úr veje, Jared Kushner is ott volt azon a hajókázáson.