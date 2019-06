Egyre több jel utal arra, hogy nagyon magasra érnek a parkolási botrány szálai

„Hadd legyek egészen őszinte: nem értek egyet azzal, ami ma van. Hallok én is pénzügyekről, állítólagos visszaélésekről.”



Ezt Tarlós István nyilatkozta a Válasz Online-nak márciusban. Az emlékezetes interjúban azt is elmondta, hogy 16 dolgot kért Orbán Viktortól az újrázásért cserébe, de a miniszterelnök csak 15-re bólintott rá, a parkoláshoz senki nem nyúlhat, ugyanis az kezelhetetlen politikai feszültséggel járna. Legkésőbb azóta már biztosan tudjuk, hogy a parkolási panama szálai magasra érnek. Ezt támasztja alá az is, hogy a rendőrségről, az ügyészségről és az adóhatóságról sorban pattannak le a parkolással kapcsolatos gyanús ügyek. A különös az, hogy akkor sincs ez nagyon másképpen, ha nem ellenzéki politikusok vagy civilek, hanem fideszes polgármesterek tesznek feljelentést. A különbség csupán annyi, hogy ha nem befolyásos fideszes tesz feljelentést, akkor el sem indítják a nyomozást, ha pedig Bácskai János vagy Kocsis Máté fordul a hatóságokhoz, akkor ugyan nem söprik le azonnal az ügyet, viszont vagy parkolópályára rakják vagy széles mozdulatokkal elkenik azokat.

Megbuherált jegyek

Az utóbbi időkben számos nyilvánvalóan simlis ügy elől hajoltak el a bűnüldözők: Először Tényi István feljelentése alapján a ferencvárosi parkolójegyekről hiányzó sorszámok ügyét söpörték le az asztalról. Itt az adóhatóság arra hivatkozott, hogy az Áfa-törvény szerint a kezelő nélküli automatáknak nem is kell szigorú számadású nyomtatványt kiadni, tehát a jegyekre nem is kell sorszám. Józan ésszel belátható, hogy ez a szabály - amiben meg sem említik a parkolójegyeket - a kávé- és kóla-automatákra és társaikra vonatkozik, amik nem képesek nyugtát vagy blokkot nyomtatni, nem pedig százmilliós közpénzforgalmú gépekre, amik meg képesek. Sőt arra lettek kitalálva, hogy a beléjük dobált pénzről igazolást adjanak. Másrészt, ha az automaták nem adnak nyugtát, akkor a BKV vagy éppen a MÁV kezelő nélküli automatái miért adnak?

És végül miért van ráírva egyes parkolójegyekre, hogy nyugta, ha nem nyugta?

Ejtették az ügyet.

Koromfekete parkolási ellenőrzés

Nemrégen írtunk róla, hogy a 444 budapesti parkolásról szóló filmje nyomán Baranyi Krisztina független képviselő feljelentést tett költségvetési csalás gyanúja miatt, az adóhatóság pedig a nyilvánvaló bizonyítékok ellenére sem hajlandó elindítani a nyomozást. Arra hivatkoztak, hogy filmünkből nem tudják kinyerni a pontos adatokat a szóban forgó ügyről. Ez az a része az anyagnak, amiben bemutatjuk a koromfeketén működő ferencvárosi parkolás ellenőrzést. A hatóság érvelése azért is fals, mert a filmünkben jól látszik, hogy rendőrök korábban kiszálltak a szóban forgó cég irodájához, egy felháborodott parkolóellenőr beszámol nekik a csalásról, azt a főnökei bugyuta módon el is ismerik, a rendőrök minden szereplő adatait rögzítik, tehát ha a filmből nem sikerült kigyűjteni az adatokat, nyomozni nem hajlandóak, akkor is elég lenne a rendőrséghez fordulni, akiknél minden információ rendelkezésére áll. Ezt az ügyet is dobták.

VIP-lista

Amikor viszont az egyik parkolási ügyben már Bácskai János, ferencvárosi polgármester is feljelentést tett, akkor a rendőrség nem dobta kapásból az ügyet, nyomozni kezdtek. Ez az ügy a titkos ferencvárosi VIP parkolási listáról szólt, amire fejesek és befolyásos haverok kerültek fel, akik így térítésmentesen parkolhattak a kerületben. A rendőrség bizonyítottnak látta, hogy vezettek egy ilyen listát a kerületi vagyonkezelőnél, azt is feltérképezték, hogy kinek az utasítására és kik kerültek fel a listára. Ezek után azt gondolhatja a túlzottan bejogállamozott olvasó, hogy nincs kiút, a bűnösök meglakoltak. Tévedés. A hatóságok arra hivatkozva, hogy nem bizonyítható, hogy az illegális parkolási engedélyeket használták a kiváltságosok, ejtették az ügyet.

Milyen életszerű, hogy egy rakás fejes kap ingyenes parkolási engedélyt, de úgy dönt, nem használja azt, inkább minden nap bedobál pár ezer forint aprót az automatába.

A VIP-lista ügy miatt sem vontak senkit felelősségre.

A pénzszámoló

Kocsis Máté még józsefvárosi polgármesterként tett feljelentést, ugyanis a gyanú szerint a parkolási pénzeket számoló K. Zoltán rendszeresen elforgatta a széfet figyelő kamerákat, és elsikkasztotta a parkolási pénzeket. A pénzszámoló információink szerint akár 60 milliót is eltüntethetett abból az önkormányzati helyiségből, amiben 2010 után a 8. kerületi és a ferencvárosi pénzeket is összegyűjtötték. Ha ez igaz, akkor zsákszámra vihették el az autósok által bedobált aprót.



K. Zoltán és a széf.

A volt polgármester azt kérte a hatóságoktól, hogy “a lehető legalaposabban tárják fel a történtek minden részletét”.

Nem tűnik bonyolult ügynek, hiszen a pénzszámoló több alkalommal elmulasztotta elfordítani a kamerát, ami rögzítette, hogy meglép a pénzzel. A BRFK, amikor októberben rákérdeztünk az ügyre, azt válaszolta, hogy a folytatólagosan és üzletszerűen elkövetett sikkasztás bűntett megalapozott gyanúja miatt egy fő gyanúsított került kihallgatásra.

Tehát a 2017-ben nyilvánosságra hozott ügyben jóval több, mint egy év alatt egyetlen embert, a gyanúsítottat hallgatták meg.

Nem hallgatták ki K. Zoltán főnökeit, a pénzszállítókat, a könyvelőt, a biztonsági kamera kezelőszemélyzetét, az őröket, senkit. Máig nem került pont az ügy végére. Ilyen volna egy „lehető legalaposabb és minden részletre kiterjedő” nyomozás?

Biál Csaba a Józsefvárosi Közterület-felügyelet egykori igazgatója.

Annak, hogy a sikkasztási ügy parkolópályára került, már konkrét következményei is vannak. A nyolcadik kerületben a parkolás felelőse Biál Csaba volt. Ő volt K. Zoltán főnöke és egyben unokatestvére. Biált Kocsis ugyan menesztette Józsefvárosból, de végül ezek után Zuglóban kötött ki, ahol több tanácsadói szerződést is kötöttek vele. 2017-ben ő dolgozta ki az akkor éppen bevezetés előtt álló zuglói fizetős parkolás költségvetési terveit. Mostanra pedig áll a bál a veszteséges zuglói parkolás miatt, a szakember ismét csöndben távozott egy kerületből. Pontosan ez történt a Ferencvárosban is. Martos Dánielt, az ezer sebből vérző ferencvárosi parkolás felelősét meggyanúsította a rendőrség, majd inkább elengedték, és szabadon távozhatott a kerületből. Már keresi az új kihívásokat.

Áder János köztársasági elnök az 1956-os forradalom évfordulója alkalmából rendőr altábornaggyá nevezi ki Tasnádi László rendőr vezérőrnagyot, volt III/II-es operatív tisztet a Sándor-palotában 2016. október 19-én. Fotó: Bruzák Noémi/MTI

És hogy milyen magasra futnak a szálak? Itt egy szinte észrevehetetlenül apró hír a 2018. augusztusi hvg-ből:

„Városi Parkolás Ellenőrző Kft. néven alapított vállalkozást a Hunex Team Kft., amely mögött Pintér Sándor belügyminiszter biztonsági szakmában jártas körei tűnnek fel, köztük a rendészeti államtitkári pozíciójából 2016 végén távozott Tasnádi László. A Hunex partnere az E-Kontrol Kft., amelyben több cégen keresztül Kupper András érdekelt.”



Kupper, a fővárosi parkolásról szóló filmünk főszereplője még a kilencvenes években híresült el a Centrum Parkoló nevű céggel, amelyen keresztül gyakorlatilag minden politikai erő részesülni próbált a fővárosi parkolás hasznából.