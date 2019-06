Félmillióba került az Európai Unió adófizetőinek legdrágább pörköltje, és az egyórás kiállítás is

50 millió forintot nyert az EU-tól a a Demokratikus Roma Vezetők Szövetsége a papíron jól hangzó “Kopogok hangosan – a romák kulturális lábnyomai Dél-Zalában” nevű programjára

A pénzből 105 rendezvény megtartását vállalták Nagykanizsa környékén, azaz darabonként átlagosan majdnem 500 ezer forintot számoltak el

A rendezvények valós költsége azonban minimális lehetett, és eleve olyan abszurd eseményekről van szó, mint a világújdonságnak számító egyórás kiállítás vagy a félmilliós főzőcskézés

“Nem tudnék egyetlen eseményt kiragadni az elmúlt évekből: mindegyik nagyon fontos volt, bármilyen kis programról is legyen szó, hiszen arról szólt, hogyan tudunk segíteni a sorstársainknak a közösségünkben”

Ezt Nagy József György elnök mondta 2018. november 16-án Nagykanizsán, a Demokratikus Roma Vezetők Szövetségének 16. születésnapi ünnepségén. Közhelyes fordulatnak tűnik, pedig a DRVSZ aztán igazán jól tudhatja, mit jelentenek a “kis programok”. És azt is, hogy ezeken mennyit lehet keresni.



A Tiborcz-ügyhöz hasonló, többmilliárdos nagy EU-lenyúlások mellett egy egészen más dimenziókban mozgó, de ugyanúgy rendszerszintű csalássorozat képe bontakozik ki a hazai EU-s pályázatokon: lelkiismeretlen emberek és szervezetek a tényleg legelesettebbeknek és legrászorultabbaknak, vagyis a kisfalusi szegényeknek és romáknak szánt pénzeket csapolják meg. A trükk lényege az, hogy sorozatban szerveznek olyan, egyenként egészen aprócska, semmiféle figyelmet fel nem keltő eseményeket, amik brutálisan túlárazottak és emellett gyakran totálisan kamuk is, és amiknek a jelentéktelenségük miatt külön-külön senki sem nézne utána. Csakhogy ezekből rengeteg akad és egy-egy szervező jellemzően nemcsak egy EU-s pályázaton indul, így összességében ők is aránylag komoly összegeket tudnak kitalicskázni.

Ebben a témakörben eddig a következő cikkeket írtam:

Legfrissebb példánk főszereplője a fent említett Demokratikus Roma Vezetők Szövetsége (DRVSZ). Az ő ügyüket is az a Hadházy Ákos független képviselő ásta ki, akinek a fő specialitása az EU-s pénzlenyúlások leleplezése. Ezt a konkrét ügyet Hadházy azzal kommentálta, hogy szerinte

"Az okosság az, hogy az Országos Roma Önkormányzat gigaprojektjei helyett sok-sok fantomszervezeten keresztül lopják el a romák felemelésére adott EU pénzeket. "

A 2002. óta létező DRVSZ folyamatosan indul uniós pályázatokon, a legkülönbözőbb témákban. Aktuálisan 270 millió forint értékű projektben vesznek részt, ezek közül az egyik legkisebb az 50 millió forintos, "Kopogok hangosan" névre hallgató. A roma érdekvédelmi szervezet az összeg fejében 105 roma kulturális esemény megrendezését vállalta el, azaz a programok darabonként majdnem 500 ezerbe kerülnek.

Az a szerencsénk, hogy az EU-s pályázatokon ki szokták kötni, hogy a nyertesek publikálják, hogyan költötték el az európai közpénzt, így a DRVSZ is szépen dokumentált mindent a Facebook-oldalán, mondhatni vesztére.

Lássuk, mikért fizet félmilliót az unió!

1.) Ez már annyira pop up, hogy egy New York-i underground művész is megnyalná a száját a láttán

A dolog újító jellege miatt kezdjük az egyórás kiállításokkal! Jó tíz éve jöttek divatba a New York-ban kitalált úgynevezett pop up kiállítások. Ez olyan képzőművészeti tárlatokat takar, amik a szokásosnál rövidebb ideig tartanak nyitva és nem olyan klasszikus helyszínen rendezik őket, mint egy művészeti galéria vagy egy múzeum, hanem bárhol máshol. A DRVSZ azzal újította meg a műfajt, hogy elvitte az egészen extrém végletekig. A fent említett 100 eseményből 27 ugyanis olyan kiállítás, ami egy órán át tart nyitva.

Tavaly június 22-én például Oltáncon nyílt meg az egyórás extrém pop up, félmillióért, Ferkovics József műveiből.

Az a meghívóból derül ki, hogy az esemény egy órán át tartott, 15:00-tól 16:00-ig.

Hiába posztolták ki ők maguk a meghívót, a hitelenkedő emberben felmerül a kétség, hogy mi van, ha úgy értették, hogy a megnyitó tart egy órán át. De nem, mert másnap már Nagybakónakon nyílt meg ugyanaz a tárlat.

A kultúrafogyasztás olyan emésztő szenvedély, ami nincs időhöz kötve, ezért itt reggel 9 és 10 között lógtak kint a képek. A egyórás időtartam fényében válik egyébként érthetővé, hogy a projektleírásban kiállításonként csak 15 látogatót vállaltak.



2.) A méregdrága gourmet konyha csúcsa a félmilliós pörkölt-sült hús menü

A DRVSZ legviccesebb újítása mégsem az egyórás kiállítás, hanem az, ahogyan kifigurázták az életidegenül drága, túlfinomult, mégis divatos gourmet konyhát, méghozzá "a roma gasztronómia és fafaragó mesterségek bemutatója" címén. A bőségesen publikált képek tanúsága szerint ez az esemény a gyakorlatban azt jelentette, hogy megjött egy férfi és pár társa egy autóval, majd megfőztek egy borgácsnyi pörköltet és mellé tárcsán sütöttek húst.

miközben kitettek egy teknőt, pár fatálat, fakanalat és kannát a gyepre.



Az egész koncepciót tökéletesen foglalja össze az a bográcsállványra kiakasztott EU-támogatási tábla:

Egy Nagybakónakon készült fotón az látszik, hogy ott a bográcsban mégcsak nem is marha- vagy sertés-, hanem csirkeszárnypörkölt főtt:

3.) Ilyen gázsik mellett hülye, aki nem megy zenésznek

A 100, DRVSZ által szervezett programból 27 "roma kulturális értéket bemutató előadás" címén fut, ami a gyakorlatban a Kanizsa Csillagai nevű roma együttes, a dokumentációból jól látható módon hangosítás nélküli, egyórás koncertjeit jelenti, egy gitár, egy kanna, két énekhang felállásban, amiért szintén majdnem 500 ezret számolnak el darabonként.

Az egész pályázati programot is egy Kanizsa Csillagai-szám címe alapján nevezték el Kopogok hangosannak.

4.) Az egymillió forintos program

Ha már varjú, legyen kövér: voltak olyan napok, amikor a fáradhatatlan DRVSZ ugyanazon településen tartott roma gasztronómia és fafaragó mesterségek bemutatóját és roma kulturális értéket bemutató előadást is. Ezeken a napokon egymillió forint bevétele volt a szervezőknek.

5.) A maratoni felolvasóest

A DRVSZ szervezésében Bari Károly, a Kossuth-díjas roma költő műveiből is tartottak felolvasást gyerekeknek. Itt a tartalommal nem lehetett baj, de az eléggé életszerűtlenül hangzik, hogy az esemény a meghívó tanúsága szerint 3 órán át tartott. Talán azért, mert egy bevallottan egyórás felolvasásáért sehogy sem lehetett volna 500 ezret felszámolni.

A teljes projekt tehát a következő 100 rendezvényből tevődött össze:

27 kiállítás, darabonként 15 látogatóval

27 minikoncert, darabonként 14 nézővel

12 "irodalmi előadás" 20-20 hallgatóval

15 roma mesterségeket és gasztronómiát bemutató rendezvény, vagyis pörköltpzés-hússütés 20 fővel

18 roma népismereti workshop

3 romaholokauszt-megemlékezés

3 kirándulás 20-20 fős gyerekcsoportoknak

A DRVSZ mégcsak nem is tűnik a legrosszabbnak a kreatív közpénzfelhasználók közül, hiszen ők legalább a nézőket-hallgatókat-résztvevőket nem csapták be, amennyiben a közönség tényleg kapott ételt, nézhetett képeket és hallgathatott meséket és verseket. A pénzt adó EU már nem járt ilyen jól, hiszen a dokumentációból jól látszik, hogy a legtöbb esetben sokszorosan túlárazott eseményekre adta a pénzét. Emiatt persze maga a közönség, vagyis a falusi romák jártak a végén mégiscsak rosszul, hiszen ezekből az összegekből sokkal több is juthatott volna rájuk.

Az ügyről természetesen megkérdeztem a DRVSZ-t is, íme a reakciójuk, ami szerint a pörkölt + sülthús menüt + a kirakott teknőt és kanalakat például mindössze 219800 forintból kihozták alkalmanként.

"Szervezetünk valóban sikeresen pályázott az EFOP-1.3.4 kódszámú pályázati felhívás keretében, mely során mindösszesen 49 992 021 Ft támogatást nyertünk.Az Önök által említett 500 ezer forintos költség tévesen került kiszámításra, hiszen (véleményezzük, hogy) a teljes elnyert összeget osztották vissza a rendezvények számával. Az elnyert összeg a rendezvények díjain kívül sok más költséget is tartalmaz: bér és utazási költségek a projekt megvalósításában résztvevő személyek számára, anyag- és eszközköltségek példának okáért.A fentiek alapján pontosítanánk a programok költségeit: a roma kultúra népszerűsítése előadás (Önök által „Kanizsa Csillagai” programnak nevezett) költsége mindösszesen 153 300 Ft alkalmanként, a roma kultúra népszerűsítése rendezvények (Önök által roma gasztronómiai bemutatónak és roma mesterségek bemutatónak nevezett) költsége pedig összesen 219 800 Ft alkalmanként.Ezek a költségek fedezik minden kiadásunkat a program kapcsán, melyek a közvetkező lehetnek: fellépő/moderátor/program lebonyolítását támogató személyek díja, étkezés díja (akár alapanyag, akár kész ételek/italok bekészítése), helyszínekkel kapcsolatos költségek.Tekintve, hogy összesen 9 különböző helyszínen valósul meg a projekt, így minden egyes rendezvény egyedi, tehát az előbb leírt költségek mértéke minden esetben változó lehet a helyszíni adottságoknak/lehetőségeknek megfelelően."



Az ügyet kitúró Hadházy a reakciót hallva fenntartotta, hogy a projekt szerinte igenis erősen túlárazott volt, függetlenül attól, hogy mennyit számoltak el bér- és anyagköltségre.

"Ez gyakorlatilag nem cáfolat, hanem beismerés. A projektben ezek szerint kábé 25 milliót kiadtak valakiknek “munkadíjként”, az viszont nehezen látható, hogy ezért bármit dolgoztak volna. Akárhogy is, a projekt végterméke a körülbelül 100 rendezvény, amí így is 500 ezerbe került alkalmanként. A feljelentést rövidesen írjuk"

- mondta a 444-nek a független parlamenti képviselő.