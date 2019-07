Hawaii és Kalifornia között 40 tonna műanyagszemetet gyűjtöttek a Csendes-óceánból környezetvédők

Több mint 40 tonna műanyag hulladékot gyűjtöttek össze a Csendes-óceánból környezetvédők.

Az Ocean Voyages Institute elnevezésű környezetvédő szervezet az úgynevezett nagy csendes-óceáni szemétsziget műanyag-hulladékának egy részét gyűjtötte be. Ez volt „az eddigi legnagyobb és legsikeresebb óceántakarítás” a térségben: a 40 tonna műanyag kb. 24 gépkocsi súlyával vagy 6-7 kifejlett elefánt súlyával egyenértékű – mondta a csoport.

Az expedíció 25 napig tartott. A csoport műholdas és dróntechnológiával dolgozott. Elsősorban műanyag palackokat, plasztik bútorokat és játékokat gyűjtöttek be a vízből. A munka során halászhálókat is találtak, az úgynevezett „szellemhálók” egyike 5 tonnás, egy másik pedig 8 tonnás volt. A műanyag szellemhálók nagy mennyiségű műanyagszemetet gyűjtenek össze.

Tanulmányok szerint az óceánokban sokkal több műanyag van, mint azt korábban feltételezték, a becslések szerint évi 1,15-2,41 millió tonna műanyag kerül az óceánok vizébe.

May Crowley, az Ocean Voyages Institute alapítója szerint az óriási szellemhálók eltávolítása az óceánból nagyon fontos, de a kisebb szellemhálók is nagy károkat tudnak okozni, mert a bálnák és delfinek beléjük gabalyodnak, és elpusztulnak.

A begyűjtött műanyagból 1,5 tonnát a Hawaii Egyetem művészeti képzésének hallgatói és hawaii művészek kapnak meg, akik szobrokat és más művészeti alkotásokat hoznak létre belőle. A többi hulladékot feldolgozzák, és energia-előállításra használják fel.

Crowley azt mondtam a probléma nagyságához képest csak egy kis lépést tettek előre, de ezzel is rengeteg halat, delfint és bálnát tudtak megmenteni. A csoportja egy hosszabb, 3 hónapos takarítóakciót is tervez, és remélik, hogy más szervezetek is követik a példájukat.

Hétfőn indult el a Műanyagmentes Július: a mozgalom célja, hogy egy hónapon át semmiféle egyszer használatos műanyag dolgot ne vásároljunk. (MTI/CNN)