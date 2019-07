Gulyás Gergely Sorosra kente, hogy miért nincs megállapodás Norvégiával a 70 milliárdos támogatásról

Hollik István és Gulyás Gergely szerdai kormányinfóján szóba került az is, hogy a magyar kormány továbbra sem tud megállapodni a norvég kormánnyal a 70 milliárdos Norvég Alapok kiosztásáról, ugyanis Norvégia elvárja, hogy ennek a pénznek a 10 százalékát egy kormánytól független intézmény ossza szét a magyar civilek között. Azonban kormány ezzel nem ért egyet, és beleszólást követel ennek a 10 százaléknak az elköltésébe is. 2014-ben rá is küldték a rendőrséget a feladatot ellátó Ökotárs Alapítványra, de utólag kiderült, hogy a rendőrségi fellépés törvénysértő volt, komoly szabálytalanságot pedig semmilyen vizsgálat nem talált a szervezetnél.

Gulyás Gergely miniszter most elismerte, hogy valóban nincs megállapodás a norvégokkal a támogatásról. Szerinte Magyarországnak ez a pénz jár, mert Norvégia haszonélvezője a közös piacnak. Ugyanakkor elmondása szerint a norvégokkal való megállapodást az nehezíti, hogy azok ragaszkodnak Soros György különböző civil szervezeteinek támogatásához, a kormány pedig a teljes összeget cigány felzárkózásra akarja költeni.

Ezért még azt sem tudni, hogy mikor lesz megállapodás. Gulyás azzal igyekezett szembeállítani a romák felzárkóztatását és a civilek támogatását, hogy ha lehetne választani a támogatás hasznosság szempontjából, akkor a magyarországi cigányság felzárkózására elköltött pénzek lényegesen hasznosabbak, „mint Soros György különböző egyéb forrásokból is elég jól élő szervezeteinek a támogatása”. Majd megismételte, hogy vitatható, hogy ezek civilek lennének, és szerinte biztosan nem függetlenek, mert Soros György szervezeteinek tartja őket.

Egyébkén a Norvég Civil Alapon keresztül eddig is támogattak civileken keresztül roma integrációs projekteket.

Szerdán a Direkt36 írt arról, hogy a Fehér Házban az amerikai-norvég légvédelmi rakétákról szóló trágyalás közben Orbán Viktor azt kérte Trumptól, hogy gyakoroljon nyomást Norvégiára a Norvég Alap magyar civil szervezeteknek szóló 7 milliárd forintja ügyében. Erről Gulyás azt mondta, nincs ismerete arról, hogy közvetítői szerepre kérték volna fel az amerikai elnököt.