Orbán beváltja a fenyegetését: tényleg meghosszabbíthatják Bicskéig a felcsúti kisvasutat

Egy, a hvg.hu birtokába került, még titkos kormányzati előterjesztés alapján tényleg meghosszabbíthatják Bicskéig a felcsúti kisvasutat, ahogy azt Orbán Viktor miniszterelnök fenyegetett („Ha támadják a kisvasutat, akkor meg kell hosszabbítani Bicskéig, és ha akkor is támadják, akkor meg Lovasberényig.”), és több más vonalat is felújítanának a következő 2 évben összesen több mint 12 milliárd forintból.

A fejlesztés II. ütemének indulása mellett egy hegyi kisvasút is épülne Salgótarjánban, hogy „átélhetővé tegye a bányászatot”, de felmerül egy saját kisvasút-járműcsalád ötlete is.

A valamikori III. ütem két fő beruházása:

a Vál-völgyi (vagyis a felcsúti) kisvasút fejlesztése,

a Salgótarján-Salgóbánya „komplex fejlesztés”.

A felcsúti kisvasút most egy 6 km-es szakaszon jár az Alcsúti Arborétum és a Puskás Akadémia között, ezt hosszabbítanák meg egy Bicske-Felcsút és egy Alcsútdoboz-Vértesacsa-Lovasberény vonalszakasszal.

A lap azt írja, hogy a javaslat szerint 1,5 millió utas vonatozik így, ez a családok kedvelt, aktív kikapcsolódása, és a jövőben Széchenyi-kártyával is fizethetnének az utasok.

Az előterjesztést ketten jegyzik: Rogán Antal, a miniszterelnök kabinetfőnöke, aki az Orbánnak fontos ügyeket szokta intézni, illetve a minisztériuma alatt dolgozó Révész Máriusz kerékpározásért és aktív Magyarországért felelős kormánybiztos. Révész 2017-ben kapta meg a feladatot, hogy kormánybizosként vegyen részt a következő ütemről szóló javaslat kidolgozásában. Azt még nem tudni, mikor döntenek róla, de a kormányzati anyag Révész és Rogán közigazgatási államtitkára, Vidoven Árpád jóváhagyásával véglegesnek tűnik – írja a hvg.hu.

Egyébként a Pénzügyminisztérium élt kifogással: a forrás nagyságrendjének felülvizsgálatát, az időbeni átütemezését és „egy esetleges pályázati rendszer kidolgozását” is javasolták, de a felvetésekre a javaslat készítői azt hozták fel, hogy mivel Orbánék korábban is megemelték a kisvasutakra szánt 6 milliárdos tervet 10 milliárdra, „ezzel is bizonyított a fejlesztés fontossága, szükségszerűsége”.

Orbán már a felcsúti avatóünnepségen is azt mondta, hogy szép útvonalon haladnak a szerelvények, csak a pálya kicsit rövid.

Tessely Zoltán, a térség fideszes országgyűlési képviselője már egy éve bejelentette, hogy tovább épül a kisvasút, ami egyébként veszteséget termel. Mivel az EU összesen 600 millió forinttal járult hozzá az építéshez, az Európai Parlament Költségvetési Ellenőrzési Bizottsága ellenőrizte a beruházást. (HVG)