Franciaországban elfogadták a techóriások megadóztatásáról szóló törvényt

Franciaországban elfogadták a digitális szolgáltatásokra kivetett adónemet szabályzó törvényt, annak ellenére, hogy az Egyesült Államok többször is kifejezte nemtetszését a törvénytervezettel szemben, mivel Washington szerint az kifejezetten az amerikai techcégeket célozza, írja a BBC.

A 3 százalékos adót a Franciaországban létrejött bevételeik után kell majd megfizessék a netes cégek. A francia kormány szerint ugyanis a Google és a Facebook, annak ellenére, hogy nagyon komoly gazdasági tevékenységet folytatnak az országban, gyakorlatilag semmiféle adót nem fizetnek, mivel nincs központjuk Franciaországban.

Az Egyesült Államok kormánya már vizsgálatot rendelt az adó miatt, ami elemzők szerint válaszlépések lehetőségét vetíti előre. A törvényt csütörtökön a francia szenátus hagyta jóvá, az alsó ház már múlt héten rábólintott.

A törvény szerint minden olyan digitális vállalatnak, melynek a bevétele 750 millió euró fölött van (melyből legalább 25 millió euró Franciaországból származik), ezentúl fizetnie kell majd a francia államnak. A törvény már az idei évre is vonatkozik, csak idén 400 millió eurót remélhet tőle Franciaország.

Franciaország már régóta küzd azért, hogy ne csak a fizikai, hanem a digitális jelenlétük alapján is adóztassanak vállalatokat, próbáltak közös EU-s fellépést is szorgalmazni, de egyelőre csak nemzeti keretek között tudták bevezetni az adónemet.

Várhatóan közel 30 vállalat lesz majd kénytelen befizetni, többségük valóban amerikai: az Alphabet (azaz a Google), az Apple, az Amazon, a Facebook és a Microsoft is érintett, de spanyol, német, kínai és brit cégek is adózhatnak majd ezentúl, és egy francia online hirdetési óriás, a Criteo is.