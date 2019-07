Megszólaltak a KDNP-s politikusok: megérte a szentpétervári út, a feleségeik útját kifizették

Karaktergyilkos ügy az uborkaszezonban - így reagált a KDNP-s Harrach Péter, amikor Tusnádfürdőn a szentpétervári látogatás részleteiről kérdeztük.

A történet röviden:

a politikusok olyan látogatáson vettek részt Szentpéterváron egy moszkvai vizit után, ami elsőre inkább tűnt turistáskodásnak, mint komoly politikai programnak,

ezen feleségeik is részt vettek,

az Országgyűlési Hivatal szerint pedig 2,7 millió forint közpénzbe került az út.

Harrach és Semjén is azt mondták, maguk fizették feleségeik útját, sőt, előbbi elmondása szerint „igyekeztek a feleségeik költségeiből a szokásoknál is többet maguk fizetni.” A repülőn például a politikusok első osztályon utaztak, a feleségeik viszont turistán. Harrach azt mondta, felesége aggódott is az elején, de végül Semjén feleségével együtt utazott, és minden rendben volt.

Mindketten természetesnek tartják, hogy a feleségeik is elkísérik őket egy ilyen útra.



Semjén Zsolt pedig azt mondta, nagyon fontos látogatás volt, Hilárion metropolita (keleti ortodox vallási vezető) a tárgyalás eredményeképpen el fog jönni Magyarországra, és egy éven belül Magyarországra látogat Kirill pátriárka is (szintén keleti ortodox vallási vezető). A metropolitával egyébként nem Szentpéterváron, hanem előtte, Moszkvában találkoztak Semjénék, mint az a KDNP híréből is kiderül.

Semjén elmondta azt is, hogy találkoztak az Ermitrázs múzeum igazgatójával is, aki augusztusban Magyarországra jön átvenni egy díjat. (Ez volt az a múzeumlátogatás, ahová csatlakoztak a feleségek is, miután Semjén egy gyors udvariassági látogatáson vett részt a múzeum vezetőjénél.)

A KDNP-s politikus szerint az ügyben összességében hazudik a média.