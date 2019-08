Egyre népszerűbbek Amerikában a golyóálló iskolatáskák

Golyóálló iskolatáska Fotó: AHMAD GHARABLI/AFP

A New York Times riportelemekkel tarkított összefoglalóban foglalkozik azzal, hogy az iskolaszezon közeledtével ismét népszerűek a boltokban a golyóálló funkcióval ellátott, páncélszerű iskolatáskák.

A fegyvertartás szigorítása ismét topsztori az amerikai médiában az El Pasóban és Dayton városában történt halálos lövöldözések után. Ezek ugyan nem iskolai környezetben történtek, de a legtöbb áldozattal járó fegyveres támadások helyszínei általában egyetemi kampuszok, illetve általános- és középiskolák.

A cikk szerint a kereslet a 2018 februárjában történt parklandi mészárlás után lendült fel. A floridai Marjory Stoneman Douglas középiskola egykori diákja, Nikolas Cruz ölt meg 17 embert egy gépfegyverrel.

A New York Times röviden bemutatja a Lewis-családot, ahol az idősebbik fivér - J.T. Lewis - most kapott egy golyóálló iskolatáskát. Hét éve veszítette el öccsét, Jesse Lewist a newtowni Sandy Hook általános iskolában történt lövöldözésben. (A 20 éves Adam Lanza 27 ember halálát okozta, miután tüzet nyitott a connecticuti iskolában.)

A cikk szerint a jellemzően 100 és 200 amerikai dollár közti árfekvésű, azaz olyan 30 és 60 ezer forint között kapható táskák több helyen már ki is fogytak a készletből. Felidézik, hogy egy Miami magániskolában már a parklandi lövöldözés előtt árultak olyan golyóálló paneleket, amiket a diákok a táskájuk belső hátlapjához tudnak erősíteni.

Egy személyi védelemre specializált, kommandós felszereléseket gyártó izraeli cég már olyan táskákat is forgalmaz, amelyek krízishelyzetben kibonthatóak, a táskánál nagyobb felületen is képesek felfogni golyókat, és állítólag AK-47-es és M-16-os gépfegyverek lövedékei ellen is védelmet nyújthatnak. Egy ilyen táska 5 kilogrammot nyom, úgyhogy csak egy izmos diákok háta bírja el.

Kamala Harris demokrata elnökjelölt a jelenkori Amerika morális és biztonsági válságának szimbólumaként tekint a golyóálló iskolatáskákra.

A Times-írásban megszólalnak elkeseredett jogvédők és aktivisták is, akik szerint nonszensz, hogy magáncégek már abból termelnek nyereséget, hogy országszerte szülők tízmilliói küldik rettegve iskolában gyermekeiket. Ahelyett, hogy a kormány és a kongresszus végre közösen, és szövetségi szinten szigorítanák a fegyvertartás szabályozását. (New York Times)