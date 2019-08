Letartóztattak hat ausztrál fiatalt, akik bundázhattak CS:GO-ban

Hat ausztrál fiatal Victoria államban egy nyilvános online versenyen a vád szerint direkt elbukott meccseket, és fogadásokat kötött maga ellen. Ha bűnösnek találják őket, akár 10 év börtönt is kaphatnak.

A sportfogadásokkal és szervezett bűnözéssel foglalkozó nyomozók hónapokon át figyelték a Counter Strike: Global Offensive-meccseken bundázók gyanús fogadásait, miután márciusban egy fogadóiroda feljelentette őket. Öt meccsen húsz fogadást tettek, de azt nem tudni, mennyi pénzt nyertek. A kihallgatásuk után szabadlábon védekezhetnek. (Már 2015-ben is történtek csalások a CS:GO-ban.)

A Reuters szerint az esport globális forgalma (szponzorációból, hirdetésekből és közvetítési jogokból) idén 1,1 milliárd dollár is lehet, 27 százalékkal több, mint egy éve. Itt írtunk arról, hogy ez a lufi hamarosan ki is pukkanhat. (Index via Vice)