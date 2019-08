Felmondással fenyegetőznek a kutatók, akik a Facebook hatását vizsgálják a demokráciára

A Facebook, miután az amerikai elnökválasztás körüli kavarások miatt rászakadt az ég, pár hónapja kutatóprogramot jelentett be, melynek célja annak vizsgálata, hogy milyen hatással van a közösségi hálózat a demokráciára. Most azonban a kutatók, akik ezt felderíthetnék, felmondással fenyegetőznek. Mint a kutatást anyagilag támogatók írták, a Facebook ígéretei ellenére nem hajlandó nekik átadni azokat az adatokat, amelyek feltétlenül szükségesek vizsgálataikhoz.

A kutatás szponzorai között mindkét politikai oldal támogatói megtalálhatók, párhuzamosan pénzeli a kutatókat a konzervatív-libertariánus, jellemzően a republikánusokat támogató Charles Koch alapítványa és a Twitter-társalapító, Demokrata párti elköteleződésű Pierre Omidyar Hálózata is. A projekt támogatói most azt állítják, hogy a 83 kutató, akit felkértek az adatok vizsgálatára, nem tudja elvégezni munkáját, mert "csak egy részét kapták meg annak, amire számítottak". A kutatás szponzorai szeptember 30-ig adtak haladékot a Facebooknak ígéretei teljesítésére.

A Facebook amúgy először enged betekintést független kutatóknak az adathalmazba, amiket felhasználóiktól kinyernek. Az adatokat eleve csak azzal a feltétellel engedik át a kutatóknak, hogy azokat előtte gondosan átnézik - elvben a felhasználók adatainak védelmében, mert ebben az esetben ezt pont fontosnak érezték. A kutatók azonban nem ezeket a személyes adatokat hiányolják, hanem például azt az adatsort, ami azt mutatná, hogy milyen weboldalakat osztottak meg 2017 januárja óta a Facebookon.

"Reméljük, hogy a Facebook - hogy más platformokról most ne is beszéljünk - idővel megoldást talál az adatok átadására", mivel az "alapvetően fontos a közösségi médiaplatformok tudományos elemzéséhez", írták a kutatás támogatói. (Via Reuters)