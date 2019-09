Nahát, jóval olcsóbban is fel lehet építeni a budapesti szupersportcsarnokot

Sokkolóan drága ajánlatok érkeztek még az első körben a legnagyobb magyar sportcsarnok építésére. Ehhez képest most a második körre már több NER-kedvenc cégről is kiderült, hogy valójában akár 70-80 milliárddal kevesebbért is vállalják a munkát - derül ki a napi.hu cikkéből.

Ez az a 20 ezres sportcsarnok, ami a Népligetnél építenek a 2022-es kézilabda férfi Európa-bajnokságra. A tornát közösen a szlovákokkal rendezzük, ők nem építenek új csarnokokat, mi igen, a minden eddiginél nagyobbat Budapesten, egy kisebbet Szegeden, felújítják a debreceni arénát, és lesz egy tartalék Tatabányán. (Viszont a veszprémi aréna bővítését kivette a tervekből a kormány, mert sokallta a beérkező ajánlatot. A tízévesnél alig valamivel idősebb csarnok ötezresről nyolcezres bővítése bővítése drágább lett volna, mint egy új építése.)

A budapesti szupercsarnokra beadott első ajánlatok sokkolóak voltak. A legalacsonyabb ár (amit Mészáros Lőrinc és gyerekeinek a cége, a Fejér B. Á. L. adott be) is megközelítette a 116 milliárd forintot, míg a legmagasabb kevés híján 160 milliárd volt. (És ebben nincs benne a telek megvásárlására elköltött 13,6 milliárd forint.)

A kormány ezután hozott egy határozatot, hogy legfeljebb bruttó 101,5 milliárd forintot szán a kézicsarnokra. Ami nettóban 74,1 milliárd. Láss csodát, a második körre jelentősen olcsóbb ajánlatok érkeztek NER-es építőipari cégektől. A frissített ajánlatok már majdnem beleférnek a kormány által húzott felső plafonba. De még csak majdnem.

A Mészáros Lőrinc és gyerekei tulajdonában lévő Fejér B. Á. L. például 37 milliárddal kisebb összegért is vállalja már a munkát. Az ő második ajánlatuk 78,7 milliárdról szól a 116 milliárd helyett. A hirtelen megélénkülő árversenyben a Market Mészárosék alá ígért, ha ezen a szinten csak egy hangyányival is, 20 millióval. Ők adták be a legkedvezőbb ajánlatot, 78 milliárd 717 millióról szólót. Ez majdnem a fele az előző, 153 milliárdos ajánlatuknak.

Bejelentkezett a KÉSZ is (79,775 milliárddal) és a közbeszerzések szintén kipróbált bajnoka, a West Hungária BAU (78,782 milliárddal). Egyetlen egy cég ment 80 milliárd fölé, a határkerítésépítő és üzemeltető metALCOM Zrt. (81,518 milliárd). A két utóbbi cég az előző körben még 160 milliárd körüli ajánlatot adott be.

A csarnok 74-78 milliárdért sem lesz olcsó, ráadásul rohamtempóban kell építeni, mert 2021 őszén át kell adni.