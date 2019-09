A Választási Bizottság nem szeretné összehasonlítani Berki és Tarlós ajánlásait

Ellenzéki javaslatra csütörtökön tárgyalt volna a Nemzeti Választási Bizottság (NVB) arról, hogy van-e átfedés Berki Krisztián és Tarlós István fideszes főpolgármester-jelöltek ajánlásai között. Az ügyet azonban az NVB végül inkább nem tűzte napirendre, a szavazáson csak az 5 ellenzéki párt által delegált tag támogatta a napirendi pont tárgyalását.

Fotó: Czinkóczi Sándor

Korábban is többen vádolták már azzal Berkit, hogy nem tisztán szerezte meg az induláshoz szükséges aláírásokat, hanem a Fidesz segítségével. Puzsér Róbert stábja is szeretett volna eljárást indítani az ügyben, azt mondták, ők figyelték Berki aláírásgyűjtő pultjait, és a saját pultjaikkal összehasonlítva egyszerűen ezeknek nem volt akkora forgalmuk, hogy reálisan összejöhettek volna az aláírások Berkinek, aki egyébként nem is igazán vett részt az aláírásgyűjtésben. Az NVB végül Puzsérék beadványát is elutasította.

Az is tény, hogy Berkit előszeretettel szerepelteti a fideszes média, fideszes és fideszközeli politikusok meg szervezetek pedig gyakran Berkivel igyekeznek összemosni a másik két ellenzéki főpolgármester-jelöltet is, bulvárcirkusznak beállítva a választást.