Handó Tünde elindította a nemzeti konzultáció bírósági megfelelőjét

„Egyetért-e Ön azzal, hogy az Országos Bírói Tanácsnak jelenlegi tagjai kitölthessék mandátumukat?”

Más mellett ezt kérdezi a bíráktól Handó Tünde, a magyar igazságszolgáltatást irányító Országos Bírósági Hivatal (OBH) elnöke. Handó munkáját a törvények szerint a kérdésében említett Országos Bírói Tanács (OBT) ellenőrzi, akikkel most már évek óta konfliktusos a viszonya. Az OBT tagjait a bírák választják saját maguk közül, hat évre, és Handó feltehetően azt szeretné, hogy megváltozzanak az erőviszonyok az őt ellenőrző testületben, ahol a 2018 óta a kritikusai vannak többségben. Ha például az Országos Bírói Tanács tagjai nem tölthetik ki a mandátumukat, ahogy arra a kérdésben utalnak, és új választás lenne, akkor Handó megpróbálhatná a szövetségeseivel feltölteni a testületet.

A jelenlegi, Handóval kritikus OBT

Handó Tünde folytatja a bírói önigazgatás támadását



címmel adott ki közleményt a bíráknak kiküldött kérdéssorról.

„A javaslatok kizárólagos célja a bírák által választott, felügyeleti funkciókat betöltő közjogi testület hatékonyságának csökkentése”



Az OBT így összegzi Handó már korábban is bedobott elképzeléseit, amik a most kiküldött kérdőívből is viszonylag egyértelműen kirajzolódnak.

Handó már korábban is megpróbálkozott úgy rövidre zárni az őt ellenőrző testülettel folyó konfliktusát, hogy törvénymódosítást javasolt a kormánynak, aminek eredményeként megváltozhatna az OBT összetétele. Erre az EP választások után, mikor a kormány éppen kénytelen volt visszavonni a különbíróságos terveit, nem mutatkozott nyitottság a Fidesz részéről. Közben a bíráknak most feltett kérdések mind ezekre, a korábban már elbukott javaslatokra rímelnek, mintha azoknak a létjogosultságát próbálnák utólag alátámasztani.

