Avokádókrémnek nézte és megette a kupac wasabit, ritka betegséggel diagnosztizálták

Fotó: Patrick Lefevre/BELGA/AFP

Egy izraeli nőnél írták le az első ismert esetet, amikor valakin étel hatására mutatkoznak a megtört szív szindróma tünetei.

A hatvanas évei végén járó nő egy esküvőn vetett szemet az ínycsiklandó avokádókrémre, amiből egy kávéskanálnyival gyorsan be is burkolt. Először csak a szájában érezte, hogy avokádó helyett extra csípős wasabi került bele, de 5 perccel később a mellkasában is erős nyomást érzett, amely a karjaira is átterjedt, és órákon át érezte. De nem adta fel, ott maradt az esküvőn, és a fájdalom lassan alábbhagyott.

Másnap azonban gyengének érezte magát, ezért elment orvoshoz, aki diagnosztizálta megtört szív szindrómával.

Lehetetlen neve ellenére ez létező betegség. A Medical Online megfogalmazása szerint valamilyen erős érzelmi vagy fizikai hatás következtében megjelenő átmeneti szívbetegség, tulajdonképpen egyfajta szívizombántalom. Kiváltó hatás lehet egy szeretett személy elvesztése, átélt trauma (pl. baleset), düh, félelem, de extrém erős örömérzet következtében is kialakulhat. Tíz esetből 9-szer nőknél fordul elő, leginkább az 50-es korosztályra jellemző. Tipikus tünetei a mellkasi fájdalom és a légszomj, amelyek megegyeznek a szívrohamra utaló jelekkel, a betegek gyakran azt is hiszik, hogy infarktusuk van. (via IFL Science)