A magyar kormány összejátszik Boris Johnsonnal, hogy biztosan legyen Brexit?

Több brit is arról számolt be, hogy pénteken elhangozhatott valamilyen ígéret magyar részről, hogy az Orbán-kormány elintézi Boris Johnsonnak, hogy október 31-én Nagy-Britannia tényleg kiléphessen az EU-ból - a brit parlament akarata ellenére is.

A feltételezett forgatókönyv szerint a parlament döntése miatt a brit kormány kénytelen lesz október 19-én halasztást kérni a kilépés 31-re tervezett dátumához képest, ha nem születik alku a kilépés rendezett feltételeiről addig. Minden jel szerint nem lesz alku rendezett feltételekről, mert az EU visszadobta Boris Johnson szerdai feltételeit.

Ha a brit kormány a parlament miatt rákényszerül a kilépés halasztásáról szóló kérelem benyújtására, akkor ezt az EU-tagállamainak is jóvá kell hagyniuk, és minden országnak vétójoga van. Az eddigi halasztási kérelmeket - azokat még a May-kormány nyújtotta be - a tagállamok különösebb vita nélkül elfogadták. Az EU-s intézmények továbbra is azt hangsúlyozzák, hogy a rendezett kilépés a céljuk, és ebből a hosszabbítás elfogadása következne.

Szijjártó Péter Boris Johnsonnal Budapesten 2018. március 2-án. Fotó: Kisbenedek Attila/AFP

A brit lapok a magyar vétó lehetőségét arra alapozzák, hogy Szijjártó Péter és a londoni magyar követ, Szalay-Bobrovniczky Kristóf részt vehettek a Johnson-kormány péntek reggeli ülésén, legalábbis egy fotón látszanak ott. Szijjártó pedig kinti nyilatkozataiban sokkal megengedőbb hangon beszélt a Johnson-kormány igényeiről, mint bármely másik EU-s tagállam kormányának képviselője, és inkább az EU-s tárgyalási pozíció kioktató, időhúzó stílusát kritizálta.

A magyar vétó már felmerült egyes EU-s kormányokban, úgy tudjuk, hetek óta vizsgálják ennek lehetőségét. A Johnson- és Orbán-kormány viszonya közismerten jó, a fő közvetítő magyar részről Takács Szabolcs brexit-ügyi miniszteri biztos, aki nyárig EU-s ügyekért felelős államtitkár volt. Ugyanakkor a magyar kormány eddig óvakodott attól, hogy egyedül vétózzon jelentős ügyekben, a német-francia szövetség határozott akarata ellenében. Például sokat kritizálta az Orbán-kormány az oroszok elleni szankciókat, azok meghosszabbítását mégsem akadályozta meg soha. (telegraph, express)