Tiszavasvári stabilan kormánypárti maradt, Szekszárdon ellenzéki testülettel bírkózhat a fideszes polgármester

Az önkormányzati választás elsősorban azt bizonyította, hogy működik az ellenzéki összefogás: nagyot nyertek Budapesten, és sok vidéki nagyvárost is elvittek.

Ebben a cikkben összegyűjtöttünk néhány olyan települést, ahol valamiért, akár csak egy-egy jelölt személye miatt érdekesnek ígérkezett a választás.

A Szabolcs megyei Tiszavasváriban az volt a kérdés, meg tudja-e őrizni a hatalmát a Fidesz azok után, hogy a tavalyi időközi választáson sikerült visszaszerezni a várost a Jobbiktól. Az ellenzék egy ügyvédet, Kiss Krisztiánt indította Szőke Zoltán kormánypárti polgármester ellen.

Szőke végül óriási többséggel, 64,37 százalékkal nyert Kissel szemben. Kiss korábban maga is Fidesz-szavazó volt, járási hivatalvezetőként is dolgozott, aztán csalódott, és szimpatizálni kezdett a néppártosodó Jobbikkal. Ebben a riportban részletesen bemutattuk a helyi erőviszonyokat, az idei kampányban az elharapódzott szemét- és gazhelyzettől a retró bulin át a korrupciós ügyekig sok minden előkerült. A tavalyi időközi választáson már látszott, hogy sok múlik a városi nyomortelepeken, hiszen Szőkének akkor elég volt ezt a három körzetet megnyernie a polgármesterséghez.

Most nem nagyon kellett számolgatnia, Szőke ugyanis az összes körzetet elhozta.

Kiss Krisztián, az ellenzék tiszavasvári polgármesterjelöltje Fotó: Halász Júlia

Az egyik szegregátumban, a szentmihályi telepen egyéni képviselőnek indult Zagyva György Gyula is, aki a jobbikos vezetés idején a helyi közmunka-programot vezette, azelőtt pedig parlamenti képviselő is volt.

Végül sima vereséget szenvedett a helyben csak Hurkásként ismert Balogh Sándorral szemben, aki 76,63 százalékot kapott.

Szekszárd: Fideszes polgármester, ellenzéki többségű testület

Szekszárdon hajszállal, de a fideszes Ács Rezső maradt a polgármester, miután 6353-6055-re verte Bomba Gábort, az ellenzéki pártok jelöltjét. A Mi Hazánk indulója, Ótós Attila csak 357 szavazatot kapott.

A testületben viszont többségbe került az ellenzék: a Bombát is jelöl Éljen Szekszárd Egyesület nyolc helyet hozott el, míg a Fidesz-KDNP csak hetet.

Ács Rezső 2014 óta polgármester, előtte a szintén fideszes Horváth István vezette a várost. Az ellenzék Bomba Gábort, annak a fiúnak az apját indította polgármesternek, aki ellen a szekszárdi gimnáziumról szóló hitleres mémvideók miatt indított bosszúhadjáratot az igazgató. A botrány odáig fajult, hogy a gyámügy pártfogói és védelembe vételi eljárást indított a családdal szemben, de az alapos vizsgálat megállapította, hogy a családdal minden rendben van, és lezárták az ügyet. Ennek ellenére a hatóságok váratlanul újabb védelembevételi eljárást kezdeményeztek.

Bomba a kampányban is furcsa eszközökkel találkozhatott: az egyik fideszes képviselőjelölt levélben panaszolta be a Bomba energiaital gyártójánál, hogy védje a márka hírnevét. A választási bizottság megvizsgálta az ügyet, és Bomba Gábornak adott igazat, aki továbbra is használhatta nevét és az abból gyártott logót.

A kampányban azt írtuk Hatvanról, hogy ez azoknak lehet a kedvenc városa, akik nem egy-egy csapatért, hanem a jó választásért szorítanak. Először is, elindult Horváth Richárd polgármester, akit öt éve még fideszesként választottak meg, de most függetlenné vált, mert a helyi hatalmi harcok végén a Fidesz inkább Gál Erzsébet mögé állt be.

Volt ellenzéki összefogás is, Palik Józsefnét támogatta a DK, a Jobbik, az LMP, a Momentum és az MSZP is. Csakhogy függetlenként elindult a volt MSZP-s parlamenti képviselő, Érsek Zsolt is, aki korábban polgármester is volt. Mi lett ebből a nagy összevisszaságból?

Minden marad a régiben,

Horváth simán, 62,5 százalékkal nyert, míg Gál alig 26 százalékot kapott. Az ellenzéki összefogás itt nagyon rosszul szerepelt, 11,67 százalékra volt elég. Az edelényi választás főleg a polgármester, Molnár Oszkár személye miatt volt érdekes, akit nyolc éve kitettek a Fideszből, most viszont újra a párt támogatásával indult. Ezek után még Németh Szilárd államtitkár is kampányolt mellette a városban, a helyi Fidesz elnöke, Lój Balázs viszont egy nappal a választások előtt kihátrált Molnár mögül.

Molnár végül szűk többséggel, de nyerni tudott alig 50 százalékos eredményével. A második helyezett Fischer Ferdinánd lett, akit végül Lój is támogatott. Molnár 2002-ben és 2006-ban szintén fideszes színekben nyert, aztán 2010-ben megszüntették a párttagságát, miután egy önkormányzati ülésen azt mondta, a roma nők szándékosan ártanak születendő gyereküknek a magasabb családi pótlék érdekében. 2010-ben és 2014-ben már függetlenként indult, és fideszes ellenfelet is kapott, de mindkét alkalommal győzni tudott, először 56, majd 33 százalékkal. Molnár a rendszerváltás idején még az SZDSZ-ben politizált, majd 1993-ban belépett a Fideszbe, 2010-ig a párt országgyűlési képviselője is volt.

Molnár Oszkár (bal szélen) a Görögkatolikus Ifjúsági Centrum és Kollégium 2018 júliusi átadásán. Fotó: Vajda János/MTI/MTVA

Berettyóújfaluban marad a Fidesz, Mezőhegyesen Lázár embere tarolt

Berettyóújfaluban simán újrázott a fideszes polgármester, Muraközi István, aki 56,46 százalékot kapott. Egyetlen kihívója, Zákány Zsolt 43,54 százalékkal zárt.

Pedig az ellenzéknek itt egy helyben igazán jól ismert jelöltet sikerült találnia, Zákány ugyanis 30 évig dolgozott a Gróf Tisza István Kórházban, ebből tíz évet a szülész-nőgyógyászati osztály vezetőjeként. Orvosként nyilvánosan ellenezte, hogy a városban rabkórház épüljön, mert attól tartott, ez a rendes kórházi ellátás rovására menne.

Ezért szembeszállt a beruhást támogató fideszes polgármesterrel, Muraközi Istvánnal és testvérével, a kórházigazgató Muraközi Zoltánnal, majd felfüggesztették osztályvezetői állásából.

Muraközit 2010-ben választották először polgármesternek, és 2014-ben is nagy többséggel, több mint 60 százalékkal nyert.

A Békés megyei Mezőhegyesen nagy kavarodás volt a választás körül, miután október 2-án visszalépett az eddigi polgármester, Mitykó Zsolt. Így csak a fideszes Rajos István és a független Pap István Tibor maradt versenyben, kettejük közül

Pap nyert, még hozzá óriási többséggel, majdnem 88 százalékkal. Visszalépésekor Mitykó arra kérte a választókat, hogy Papot, a Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt. vezérigazgatóját támogassák. Az utóbbi években a kormány milliárdokat költött a magántulajdonostól megszerzett mezőhegyesi Ménesbirtokra, aminek a tulajdonosi jogköreit az állam nevében Lázár János gyakorolja. Ezért Papot Lázár jelöltjének könyvelték el.

A vele szemben induló fideszes Rajos Istvánról azt írta a 24.hu, hogy a környék másik befolyásos politikusa, a költségvetési csalással vádolt Simonka György áll mögötte.

Sallai Róbert Benedekből polgármester lett

Túrkevén 2014 óta van hatalmon a Fidesz, akkor Vida Tamás nyert, és most is őt indította a kormánypárt. Ami érdekesebbé tette a helyzetet az az, hogy függetlenként elindult a korábbi parlamenti képviselő, az LMP-ből botrányos körülmények közt távozott Sallai Róbert Benedek is.

Sallai sima győzelmet aratott, 52 százalékot kapott, és majdnem 20 százalékot vert fideszes ellenfelére, Vida Tamásra.

Sallai Róbert még LMP-s parlamenti képviselőként Fotó: Balogh Zoltán/MTI/MTVA

Rajtuk kívül két független jelölt volt még, Ozsváth László és Szemes Attila. Sallai júniusban lépett ki hivatalosan is az LMP-ből, akkor azt írta, neki semmi köze „ehhez az identitászavaros, ungárpetikés LMP-hez”.