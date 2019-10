Helyben újraszámolja a Fővárosi Választási Bizottság az I. kerületi polgármesterválasztás eredményét

Az I. kerület több választókörében is a polgármester-választáson leadott szavazatok újraszámlálását rendelte el a Fővárosi Választási Bizottság hétfőn este. A 2., 9. és a 17. szavazókör eredményeit helyben meg is számolták.

Az I. kerületi polgármester-választást szűk többséggel az ellenzéki jelölt, V. Naszályi Márta nyerte, de nem foglalhatta el hivatalát, a választás eredményét ugyanis megtámadták. A kormánypárti kifogások általánosságban arra hivatkoztak, hogy a szavazatok számlálásánál a különböző színű és fajtájú szavazólapok és borítékok szétválogatása és minősítése miatt „általános volt a káosz”, és senki sem ellenőrizte, nem keveredtek-e érvényes szavazólapok más jelöltek szavazatai közé. Három kormánypárti szavazatszámláló is arra gyanakodott, hogy a körzetükben a fideszes Nagy Gábor Tamás polgármesterre leadott szavazatok egy része is V. Naszályi szavazatai közé keveredhetett, ezekben a szavazókörökben számolják most újra a szavazatokat, az eredményről még hétfőn este tájékoztatni fognak.