Tizenhárom nyomozás indult a választások előtti fiktív lakcímbejelentések miatt

Országosan 13 nyomozást folytatnak a hatóságok a választások előtti voksturizmus miatt, jellemzően közokirat-hamisítás miatt. Ebből 12 nyomozás felderítési, 1 pedig vizsgálati szakaszban van, derült ki Polt Péter válaszából, miután a DK-s Arató Gergely rákérdezett, hogy nyomoznak-e a választások előtti fiktív lakcímbejelentések miatt.

Főleg az ukrán határ közelében ugyanis több olyan település is volt, ahol a választások előtt váratlanul megugrott a szavazásra jogosultak száma. Helyiek beszámolói szerint szervezetten jelentettek be ukrán-magyar kettős állampolgárokat a helyiek ingatlanjaiba. Előfordult, hogy egy tucat embert apró épületekbe, sufnikba, lakóépület nélküli telkekre jelentettek be.

Polt Péter hozzátette, hogy a vizsgálati szakaszban lévő büntetőügyben a Zala Megyei Rendőr-főkapitányság választás rendje elleni bűntett és más bűncselekmények miatt nyomoz. Az ügyben több gyanúsított kihallgatására került sor. Ugyanakkor a másik 12 ügyről nem tudott tájékoztatást adni, mert ott az ügyészségnek csak felügyeleti jogköre van, a nyomozó hatóság felel az ügyekért. Közben két feljelentést elutasítottak, két esetben pedig kiegészítést kértek.

Ide is bejelentettek néhány választót. Fotó: Partizán

A fiktív bejelentkezések miatt a Borsod megyei Nyéstán meg is kell ismételni a választást, mivel a helyi választási bizottság az urnazárás után úgy döntött, nem állapítja meg a választások eredményét, mivel gyanús lett, hogy a választás kitűzése után a 40 fős településen megháromszorozódott a névjegyzékben szereplők száma.

Nem messze, Gagyapátiban hasonló ügy miatt tett feljelentést a polgármester. Dsupin János szerint péntek reggel még 28 fő regisztrált a településen, ami délutánra 48 főre ugrott meg. Szerinte két házba jelentkeztek be 20-an, akiket korábban soha nem láttak.