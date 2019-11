Az utolsó cseppet is ki akarta inni, beszorult a hannoveri a palackba a hannoveri hétéves nyelve

Pénteken a European Journal of Anaesthesiology című szaklapban számoltak be a hannoveri Auf der Bult gyermekkórház orvosai a különleges nyelvszabadításról. A cikk szerint a falánk hétéves fiú az utolsó cseppet is ki akarta inni az gyümölcsléből, mikor beszorult a nyelve az üvegbe.

Az orvosok óvatosan egy vékony műanyag kanült csúsztattak át a gyermek nyelve és a palack nyaka között, és ezen keresztül 60 milliliter levegőt pumpáltak az üvegbe. Az így keletkezett túlnyomás sérülés nélkül kilökte a palackból a fiú már lilára színeződött és erősen megduzzadt nyelvét.

A beszámoló szerint a gyerek 24 óráig megfigyelésre a kórházban maradt, 14 nap múlva azonban már nyoma sem látszott az üveges esetnek.

A levegőbefecskendezés ötlete úgy jutott Christoph Eich orvos eszébe, hogy egyszer hasonló módon nyitott ki egy üveg bort, amikor nem volt kéznél dugóhúzó.

