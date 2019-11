Alig alakult meg a csepeli képviselő-testület, máris egymásnak feszült az ellenzék

Csepelen döcögősen indult az ellenzéki összefogás, a nyáron polgármesterjelöltet is cseréltek.

Emiatt kiszállt a jobbikos Pákozdi József, és elindult egy civil szervezet színeiben. Végül a Fidesz nyert, Pákozdiból pedig alpolgármester lett, amiért sokan árulással vádolják.

Közben a momentumos Dukán András Ferenc az LMP-s Tóth Sándort vádolja fideszes kollaborációval, mert gyanúsan jó pozíciókat kapott, és az alakuló ülésen is előfordult, hogy átszavazott a Fideszhez.

Pákozdi és Tóth is elutasítja a vádakat.

Bár Csepel azok közé a budapesti kerületek közé tartozik, ahol októberben fideszes polgármester nyerte a választást, az ellenzék sem lehetett teljesen elégedetlen. A kilenc fideszes képviselővel szemben ugyanis nyolc ellenzéki és egy független jutott be a testületbe, vagyis elvileg döntetlen az állás. Úgy tűnt, nem lehet majd simán átnyomni a fideszes javaslatokat, hanem kénytelenek lesznek egyeztetni a többi párttal is.

Az alakuló ülés előtt azonban bonyolultabbá vált a helyzet, ugyanis kiderült, hogy a Buckai Szövetség Egyesület képviselője, Pákozdi József lesz a fideszes Borbély Lénárd egyik alpolgármestere, amiért sokan árulással vádolják az ellenzéki oldalon. Közben Dukán András Ferenc momentumos képviselő nekiment az LMP-s Tóth Sándornak is, mert szerinte ő is átállt a Fideszhez.

Jobbikosból lett civil alpolgármester

Pákozdi az előző két ciklusban még a Jobbikban politizált, idén nyáron lépett ki, miután a MSZP Erdősi Évára cserélte Takács Mónikát, a tavasszal kialkudott összellenzéki polgármesterjelöltet. Pákozdi nem tartotta alkalmasnak Erdősit, de a Jobbik országos vezetése közölte vele, hogy nincs más választása. „Azt mondtam, köszönöm szépen, akkor kilépek.”

Függetlenként azonban így is el akart indulni. „Akkor ajánlotta fel a Buckai Szövetség elnöke, akivel régebben is dolgoztunk együtt, hogy jelölnek engem” - mondta Pákozdi a 444-nek.

„Facebook-profilokból hoztam össze a jelölteket, néztem a csepeli oldalakat, a hozzászólásokat, és írtam az embereknek. Szuper kis csapat jött össze, szivárványkoalíció. Van itt DK-s, momentumos, full liberális, szélsőséges nyugdíjas, minden.” Pákozdi polgármesternek is elindult, de csak harmadik lett, kompenzációs listáról jutott be a testületbe. Mostanáig is neheztel az ellenzékre, nemcsak a jelöltcsere miatt, hanem azért is, mert a baloldali pártok azt kérték tavasszal, hogy ne ő vezesse a jobbikos tárgyalódelegációt.

Elmondása szerint ezt hátbaszúrásnak érezte, mégis kiállt az ellenzék mellett, és az alakuló ülés előtti napokban is velük egyeztetett a módosító javaslatokról. Ekkor még csak körvonalazódott, hogy akár alpolgármester is lehet belőle.

A mérleg nyelve

„A választás után felajánlották nekem az alpolgármesteri posztot, először nemet mondtam, mert mások voltak a terveim.” Úgy volt vele, inkább társasházkezeléssel foglalkozna, mert „az 70 éves koromban is pénzt fog hozni, az alpolgármesterség meg kutya vacsorája”.

De nemcsak ezért mondott nemet, hanem azért is, mert nem akart az „eddig erőből politizáló” fideszesekkel dolgozni, hiába „mondták Borbély Lénárdék, hogy csak velem tudják elképzelni, mással nem.” Maga helyett a jobbikos Kovács Dávidot javasolta, mert „kulturált, tárgyalóképes, intelligens, tanult srác”, még ha nem is csepeli. „Egészen hétfőig az ő szekerét toltam.”

Azt állítja, végül azért vállalta el mégis a posztot, mert Kovácstól azt hallotta, hogy az LMP-s Tóth Sándor a Fidesszel fog szavazni, vagyis mindenképp felborul a 9-9-es arány.

„Azt akartam, hogy legalább ez a kis esélye meglegyen az ellenzéknek, legyen egy ellenzéki alpolgármester. Megmondtam a Fidesznek is, hogy ellenzéki alpolgármester leszek, és egyedül azt tudom megígérni, hogy segíteni fogom a testület normális működését. De csak akkor, ha nem erőből fognak politizálni.” Az alakuló ülésen el is fogadták Pákozdi SZMSZ-módosítóját, többek közt arról, hogy a testületi ülésről hiányzó képviselőknek írásos igazolást kell hozniuk a távolmaradásról. Az ellenzéki pártok próbálkozása viszont kudarcba fulladt, amikor a polgármester jogköreit szerették volna csökkenteni. Pákozdi szerint ez a testület blokkolását jelentette volna, ezért nem támogatta.

Az új alpolgármester nem is bánja, hogy ő lesz a mérleg nyelve.

„Megmondtam az ellenzéknek is, hogy nem tartozom közétek, meg a Fideszhez se. Amikor ott volt a lehetőség, akkor hátbaszúrtatok. Most ne kelljen a szavazatom.” Pákozdi szerint „a civileké a jövő”, és nagyon örül, hogy a polgármester belátta, szükség van a hozzá hasonló civilekre a testületben. „Majd meglátjuk, mennyire lesz jó az együttműködés.”

A momentumos nekiment az LMP-snek

Ha ettől nem bolydult volna fel eléggé a csepeli ellenzék, csütörtökön Tóth Sándor LMP-s képviselőt is azzal vádolták meg, hogy lepaktált a Fidesszel. A momentumos Dukán András Ferenc azt írta a Facebookon, hogy Pákozdi már az alakuló ülés előtt közölte velük: azért vállalja el az alpolgármesterséget, mert „az LMP-t úgyis meg fogja venni a Fidesz, és nem fogunk tudni 9-en egy tömbben szavazni”.

Ezt Dukán igazolva látta abban, hogy az alakuló ülésen „az előterjesztések nagy része” 11-7 arányban ment át, mert Tóth is a kormánypárttal szavazott. „Az LMP visszaélt az ellenzéki együttműködés során szerzett mandátumával. Nagy csalódás volt ez számomra, még azzal együtt is, hogy egy nyilvánvalóan megszűnő pártról beszélünk. Igazából csak annyit vártam volna, hogy azt mondja Tóth Sándor, hogy bocsánat, de én nem akarok veletek tovább közösködni, én már megegyeztem a Fidesszel” - írta Dukán.

„A lehetőség, hogy olyan működést alakítsunk ki a szabályzatok segítségével, ami végre nem az erő fitogtatásán múlik, elúszott. Egyedüli remény erre, hogy Pákozdi József tartja a szavát, és valóban ellenzéki alpolgármesterként tevékenykedik.” Tóth erre azt reagálta pénteken, hogy csakis a bizottsági struktúra felállítását szavazta meg, mert „nekünk képviselőknek alapvető kötelességünk, hogy a fő működési kereteket biztosítsuk”. Az ellenzék által benyújtott, és végül leszavazott SZMSZ-módosítást viszont ő is támogatta, nem rajta múlt, hogy nem ment át a testületen.

A választások utáni köszönet a mandátumért Fotó: Tóth Sándor/Facebook

„Továbbra is az együtt fogok működni az ellenzéki képviselőkkel, de az eskümet nem fogom megszegni, itt most Csepel érdekét és az itt élő polgártársaink összeségét kell képviselnünk.”

A momentumos képviselő szerint nem tükrözi a pártok közti erőviszonyokat, hogy Tóthot a fenntarhatósági bizottság elnökének és a városfejlesztési kft. felügyelőbizottsági tagjának is megválasztották. „Megmagyarázhatatlan, miért kell neki két pozíció.”

Pákozdi azt mondta, a polgármester az összes ellenzéki párttól és a Buckai Szövetségtől is megkérdezte az ülés előtti napokban, hogy kiket jelölnek alpolgármesternek, és kiket szánnak a bizottsági helyekre. Az ellenzék azonban - az LMP-t és a Buckai Szövetséget leszámítva - nem nevezte meg a jelöltjeit, ezért „a csütörtöki ülésen olyan papírokat kaptak a képviselők, amiken csak a Fidesz, a Buckai Szövetség és az LMP jelöltjei szerepeltek, köztük Tóth is”.

A többi sor üresen maradt, azokra az ellenzék csak az ülésen állított jelölteket, mert előzetesen ebben állapodtak meg.

Fokozza a feszültséget, hogy az LMP külsős bizottsági helyet is kapott, így Dukán szerint a hét ellenzéki pozícióból három hozzájuk került. Ezt Tóth is megerősítette nekünk, de azt mondta,