Pikó: Az emberek hozzá fognak szokni, hogy a józsefvárosi újság többé nem észak-koreai szintű propagandát tol

Öt friss ellenzéki budapesti kerületi polgármester – V. Naszályi Márta (I. kerület), Soproni Tamás (VI. kerület), Pikó András (VIII. kerület), László Imre (XI. kerület) és Őrsi Gergely (II. kerület) – összegyűlt, hogy elmondják, mik a lehetőségeik, miben lesz változás a jobboldali vezetéshez képest, mi lesz a kilakoltatásokkal, lesz-e szociális lakásprogram vagy tűcsereprogram, és hogy meg lehet-e szüntetni a korrupciót, különös tekintettel a parkolási rendszerekre. Pogátsa Zoltán közgazdász, az Új Egyenlőség főszerkesztője kérdezte őket a Friedrich Ebert Stiftung rendezvényén, a Hotel Benczúr Hotelben.

1. téma: a legfontosabb ügyek

Az I. kerület legfőbb gondja a lakásbérleti rendszer

V. Naszályi azt mondta, egy zöld-baloldali polgármester lesz egy zöld-baloldali testület élén. A legfontosabb ügy szerinte az I. kerületben a lakásbérleti rendszer: több mint 15 éve nem volt a kerületben szociális lakásbérleti pályázat, de már folyik a szerződések átvilágítása.

V. Naszályi Márta Fotó: botost/444.hu

A II. kerület mélyszegény települések testvére lenne

Őrsi Gergely, aki az MSZP-ből érkezett, azt mondta, büszke arra, hogy a II. kerületben már akkor összefogtak, amikor az összefogás még nem hangzott jól. Őrsi azt mondta, az ő összefogásukban nem a helyek elosztásán ment a vita, hanem a programon: bár a II. kerület nem szegény, náluk is vannak szegények, ezért ott van hely kísérletezni mintaprogramokkal. Szerinte a kormány káros intézkedéseit az önkormányzat helyben, a lehetséges eszközökkel orvosolhatja, például a pedagógusokat támogathatják mindenféle bérkiegészítéssel. Őrsi azt mondta, mivel megteheti a kerület, még az idén szeretnének mélyszegény vidéki magyar településekkel testvérvárosi kapcsolatot létesíteni.

A XI. kerületben a rendelőintézetekre kell többet áldozni

László Imre (DK), a XI. kerület polgármestere hat párt segítségével győzött, ami szerinte könnyű, mert hat pártnak nem lehet megfelelni, így az első testületi ülésen megmondta, hogy aki pártháznak tekinti az ülést, az ellen keményen fel fog lépni. Hogy ez hogyan valósul meg, amikor az ő szavazataiktól is függ, hogy át tud-e vinni ügyeket, azt mondta, először is rendre utasítja őket. Szerinte sokáig ez volt a probléma, hogy a polgármester egy párt kinyújtott csápja volt.

László Imre Fotó: botost/444.hu

A legfontosabb ügy szerinte a rendelőintézettel kapcsolatos, ha a kevesebb pénzből gazdálkodó XIII. kerület polgármestere, az MSZP-s Tóth József meg tudta valósítani, hogy az embert állította a középpontba, akkor ezt meg tudják csinálni máshol is. 23 kerületből 19 esetében a rendelőintézetek az önkormányzat felügyeletével, támogatásával működnek. Azt mondta, több pénzt kell nekik adni, és hatékonyabbá kell tenni.

A VI. kerületben egy éven belül érthetővé kellene tenni a hivatali nyelvet

A momentumos Soproni Tamás is azt mondta, ha több oldalnak kell megfelelni, könnyebb hárítani a nyomást, mintha egy pártnak kéne engedelmeskedni. Szerinte a képviselőik is mind megértik, hogy nem pártérdekekről, hanem Terézvárosról van szó. Azzal viccelt, hogy az alpolgármestereket akár egy internet nélküli alagsorba is leküldhetné, de persze ezt nem fogja megtenni.

A kerületéről azt mondta, az Andrássy utcán láthatók a drága boltok, de ha pár utcát bemegy valaki, láthat olyan bérlakásokat, ahol a folyosó végén van csak vécé, szóval náluk is van tennivaló. A szakembereik szerint az országhoz hasonlóan a kerületben is hiányzik a szociális szemlélet, és igenis értékválasztás, hogy adnak-e a polgármesternek még 300 ezer forint juttatást, vagy a rászorulókra fordítják. Azt mondta, a szociális bérlakások mindegyike felújításokra szorul, de aki erre rászorul, nem tudja felújítani önerőből.

Soproni Tamás Fotó: botost/444.hu

Még azt is említette, hogy közérthetőbb hivatalos iratokra van szükség, még ő sem ért sok papírt, ami a kevésbé képzettekkel szemben kirekesztő. Ezen akár egy éven belül javítani szeretne.

A VIII. kerületben nem látnak olyan jelet, ami ne adna okot a pesszimizmusra

Pikó András VIII. kerületi polgármester a Momentum felkérésére indult a C8 civilszervezet tagjaként, és a feltétele az volt, hogy a programot először ő és a civil csapata írják meg. Pikó elmondta, hogy úgy tudtak nyerni, hogy a parlamenti választásból tanulva országos üggyé emelték Józsefváros ügyét, politikai mozgósítással sikerült is elérniük. Azt mondta, az ember már hozzászokott, hogy kilopják a szemét, de hogy le is szarják a fejét, az már sok.

Pikó András Fotó: botost/444.hu

Azt tapasztalták, amikor elkezdtek kopogtatni, hogy sokan megvendégelték őket, és elpanaszolták, mennyire semmibe vették őket, milyen arrogáns a rendszer. Pikó szerint ezen a választáson kijött, hogy ez a rendszer mennyire mérgezi a társadalmat. A részvétlenséggel szemben részvételi működést terveznek, erre kaptak felhatalmazást – mondta.

Náluk van az ország legnagyobb lakásállománya, 4600 bérlakásból 1100 üresen áll, többségük lakhatatlan, be is falazták, hogy ne tudják használni az emberek. Ezeket ki fogják nyitni, megpróbálják lakhatóvá tenni, és szaporítani is szeretnék a bérlakásállományt. Hogy pénz van-e erre, Pikó azt mondta, ő sokkal óvatosabb a kollégáinál, de nem tudja, hogy van-e pénz, ezért az ahhoz értő Atkári János fogja összeállítani a költségvetést, és ő azt mondta, nem lát olyan jelet, amitől ne lenne pesszimista.

Hogy Atkári – aki Demszky Gábor korábbi helyettese és Tarlós István tanácsadója volt, most pedig havi 322 ezret kap a Fővárosi Csatornázási Művek igazgatóságában – miért olyan fontos, Pikó azt mondta, a tudását veszik meg, akárcsak Udvarhelyi Tesszáét.

2. téma: a korrupció

Az I. kerületben hűbéri rendszer állt fel

V. Naszályi elmondta, hogy az ő kerületükben a polgármester, a családja és több barátjuk is felújított műemléklakásokba költözhettek, és minden engedélyt a polgármester adott ki. „Ez a rendszer a korrupció melegágya” – mondta.

A kerületben szerinte egy hűbéri rendszer állt fel, ahol a lehetőségek attól függtek, milyen személyes jó kapcsolatban tudtak lenni egy vezetővel. Mostantól normatívabb, nem személyfüggő rendszert igyekeznek bevezetni. Az üzlethelyiségek 80-90 százaléka az önkormányzat tulajdona, de 20 százalékuk kiadatlan, és a közterületekkel is rosszul gazdálkodtak, szinte csak a polgármesteren keresztül ment a rendszer, valójában áron alul adták ki a közterületeket. Azt mondta, senkitől semmit nem fognak elvenni csak azért, mert fideszes, de a bizottságok által megszabott kritériumrendszernek meg kell felelni.

A II. kerületben a nyilvánosságot helyre kell állítani

Őrsi azt mondta, reméli, a lakásbérleti korrupcióról is értesültek a lakosok, de arról biztosan, amikor a kamu közvélemény-kutató arról kérdezte őket, hogy tudják-e, hogy migránsokat akarnak hozzájuk betelepíteni. A nyilvánosságot helyre kell állítani. Az új uszoda szerződéseinek átvilágítását is el kell végezni – mondta.

Őrsi Gergely Fotó: botost/444.hu

Mit keres a XI. kerületben Czeglédy Csaba?

László Imre már most vitába került a Momentummal Czeglédy Csaba alkalmazása miatt. Szerinte arról van szó, hogy Czeglédyék jogi aspektusból kell, hogy átvilágítsák a szerződéseket 3 hónapos időtartamban. Pogátsa azt kérdezte, hogy Czeglédyt elítélték már közokirat-hamisításért, és most is folyik ellene büntetőügy, miért szükséges őt alkalmazni. László Imre azt mondta, a Fidesz ma igyekszik megfélemlíteni a szereplőket, ha számára hátrányos ügy folyik. László azt mondta: ő megbízik Czeglédyben, ha valaki motivált visszásságok feltárásában, akkor az ez a cég, amit nem is Czeglédy vezet (pedig az a neve, hogy Dr. Czeglédy és Társai Ügyvédi Iroda), több ügyvédről van szó.

A VI. kerületben az építőiparban voltak gyanús szerződések

Soproni azt mondta, látszott, hogy túlárazottnak tűnő közbeszerzések mentek végig a vagyonkezelőn, főleg az építőiparban. Arra is törekedni fognak, hogy minden dokumentum kereshető formában kerüljön fel az internetre.

A VIII. kerület is a NER-t olajozta

Pikó azt mondta, egy fideszes polip hálózta be a kerületet. Ügyvédi szerződések, 40-50 fős vállalati felduzzasztások, eltérített közbeszerzések és más módok is voltak, hogy olajozzák a NER-t. Pikó azt mondta, a K-Monitorral együtt dolgoznak azon, hogy a közbeszerzések átláthatók legyenek, és a polgármester be tudjon avatkozni, ha nem megfelelően zajlanak a folyamatok.

3. rész: kérdések

László Imre a rendelők finanszírozást firtató kérdésre példaként azt mondta, a XIII. kerületi lakosoknak ingyenes a képalkotási diagnosztika, de aki nem kerületi, az fizessen érte, ezt bármelyik kerületben is be lehetne vezetni. Azt mondta, a langyos vizet szeretné feltalálni, orvosként pontosan tudja, miről beszél.

Őrsi azt mondta, az ő programjukban az van, hogy azokra a szűrővizsgálatokra, amiknél hosszú a várólista, de fontos, hogy rövidüljön, a magánintézményekkel is fel fogják venni a kapcsolatot, és bevonják őket a kerületi teherviselésbe. A lakhatási válságról azt mondta, nem szabad elfelejteni, hogy a fővárosi közgyűlésben is ott vannak, és többségben vannak, ráadásul Karácsony is támogatja a szociális intézkedéseket.

Akik az I. kerületben nem fair módon kaptak bérlakást a fideszes önkormányzattól, azok nem fogják elveszíteni ezeket, és bele fog-e állni az ebből következő konfliktusba? – kérdezték V. Naszályit, aki azt mondta, a választások óta sokan megkérdezték, hogy Bayer Zsoltot ki fogja-e rakni a lakásából. A polgármester azt mondta, a jogállamiságban hisz, mindenkinek biztosnak kell lennie, hogy a jogait meg fogják védeni. A kerületben azért alakult ki ilyen rendszer, mert elhitették az emberekkel, hogy szűkében vannak az erőforrásoknak, de ez nem igaz. A pillanatnyilag üresen álló 10-12 családot 120 család között kellene igazságosan kiadni, ami nem fog menni, de a kerületben van még rengeteg üres lakás, csak ezt klientúraépítésre használták.

Pogátsa Zoltán Fotó: botost/444.hu

Arra a kérdésre, hogy hogyan próbálják meg a VIII. kerületben a szemléletet megváltoztatni, hogy az emberek maguknak érezzék Budapestet, Pikó azt mondta, ez egy folyamatos tanulás.

Az emberek hozzá fognak szokni, hogy a józsefvárosi kerületi újság innentől nem észak-koreai szintű propagandát tol, hanem még az ellenzéki képviselőt is megszólaltatják majd, rajta lesz a légyszar az uralkodói képen, és nem fogják letörölni – mondta. „Ez egy közszolgáltatás, ezt is meg fogják szokni” – mondta, elismételve, hogy nem lesznek politikus mikulások, és nem a polgármester fog iskolai ünnepségeken tök unalmas beszédeket mondani.

Terveznek egy üzenőfelületet is, hogy ügyeket el tudjanak indítani megfelelő létszámmal, és ne kelljen a városháza előtt tüntetni. Minden évben 5000 négyzetméterrel növelnék a zöld területet, például egyből találtak egy nagyobb beruházást, amin már látható, hogy melyik az a teljesen értelmetlen placc, aminek a helyén egy park lehet.

Soproni azt mondta, rendkívül nagy bizalmat kaptak mind, amire rá kell szolgálniuk. Elmesélte, hogy az egyik portás meghajolt előtte, amit ő nagyon rosszul fogadott. Erről szerinte nem a portás tehetett, hanem ilyen rendszert alakított ki a Fidesz. De például azt is most fedezte fel, hogy az önkormányzatban egy szem szelektív kuka sem volt. „Náluk, a Terézváros újságban például először lesz olyan beszámoló a testületi ülésről, hogy mit mondott az ott ellenzéki Fidesz rájuk, ilyen sok éve nem fordult elő” - mondta.

Pogátsa azt mondta, 1-2 év múlva újra leülnek a polgármesterekkel, és megnézik, hol tart az összefogás, és mi lett az ígéreteikből.