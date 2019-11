A napokban leszerelik a BKK sosem használ beléptetőkapuit

A BKK elvetélt e-jegyrendszeréről közölt cikket a G7. A főváros tájékoztatása szerint összesen 7,4 milliárd forintot fizettek ki a sohasem működő rendszerért a német Scheidt & Bachmann-nak, és a céggel kifejezetten előnytelen megállapodásokat kötöttek. Annyira előnyteleneket, hogy Tarlós István korábbi főpolgármester még büntetőfeljelentést is tett az ügyben, mivel a vállalkozó úgy jutott bevételekhez, hogy alig kellett valamit csinálnia.

Tarlós azzal próbálta menteni a helyzetet, hogy azt mondta, legalább az eszközök megmaradnak majd, és azokat használhatja Budapest egy újabb projektben, a városvezetés büszkélkedett is vele, hogy elkészültek beléptetőkapuk a Deák Ferenc téren és a Boráros téri HÉV-állomáson, illetve 29 buszt is felszereltek a jegykezelőkkel. A G7 szerint azonban ez is csúsztatás volt,