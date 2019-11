Rossi: Mindenkinek fel kell fogni, hogy képességbeli hiányok vannak jelen pillanatban Magyarországon

"A hozzáállás megfelelő volt, próbáltunk harcolni egészen a legvégéig," mondta Marco Rossi az M4Sportnak a Wales elleni Eb-selejtező után. A szövetségi kapitány ezután kíméletlen őszinteséggel folytatta:

"több mint egy hét alatt rengetegszer elmondtuk, hogy hogyan kell védekezni, de ezt nem sikerült megvalósítani."

Rossi szerint "túlságosan sok játékos teljesített a saját szintje alatt."

"El kell fogadnunk, hogy vannak határaink, ami a képességeinket illeti. És főleg, mikor idegenben játszunk, akkor nem tudunk ezeken túllendülni,"

tette hozzá. Szerinte ez egy pszichológiai probléma is, ezért tudatosan dolgoztak, és dolgoznak is rajta. Arra a kérdésre, hogy szeretné-e folytatni a munkáját, úgy válaszolt, hogy "nem szeretek veszíteni. És akkor is, mikor kikapok, akkor máshogy szeretnék kikapni, nem így."

"Szerintem fel kell fognunk, mindenkinek Magyarországon, hogy jelen pillanatban képességbeli hiányok vannak Magyarországon. Ezt egyértelműen ki kell jelentenünk."

A felelősségét elismerte, ha kell, már ma este elmegy, de szeretné megoldani a problémát, zárta a beszélgetést.

Sallai Roland szerint "pontatlanok voltunk, nem nyertük meg a párharcokat, elég sok mindenben hibáztunk." Nagyon kellemetlen volt az ellenfél,

"nagyon keveset tudtunk előre játszani, nem tudtuk megtartani a labdát. (..) Semmi sem klappolt, amit elterveztünk,"

folytatta. A másodk félidőre azt az utasítást kapták, hogy koncentráljanak, az első tíz percben ne kapjanak gólt.

"Kijövünk. Két perc. Nem tudok mit mondani,"

tette hozzá Sallai. Baráth Botond szerint az első félidőben még engedtek területet a wales-iek, csak a helyzeteket nem tudták befejezni. A meccset eldöntötte a második félidőben gyorsan kapott gól, ami után nem tudtak felpörögni, ritmus váltani, mondta hátvéd.