Wales simán verte Magyarországot, már csak pótselejtezőkön juthatunk ki az Eb-re

A képlet a keddi Wales-Magyarország Eb-selejtező előtt viszonylag világos volt: a győztes válogatott biztosan részt vehet a 2020-as Európa-bajnokságon, a vesztes biztosan pótselejtezőkre kényszerül.

Horvátország a hétvégén már megnyerte az E jelű selejtezőcsoportot, és befejezte a sorozatot, összesen 17 pontot gyűjtött, míg Magyarország a második helyen állt 12 ponttal, Wales 11, Szlovákia 10, Azerbajdzsán pedig 1 ponttal vágott neki az utolsó fordulónak. Azaz a döntetlen se Walesnek, se Magyarországnak nem lett volna jó, mert arra azért számítani lehetett, hogy Szlovákia begyűri Pozsonyban Azerbajdzsánt, tehát a szlovákok kerültek volna a továbbjutó, második helyre.

A pótselejtezők már neccesek. Két meccset kell megvívni egymás után sikeresen két különböző ellenfél ellen, az elsőt ráadásul biztosan idegenben.

2020-ban rendhagyó Európa-bajnokságot rendeznek, azaz 12 ország egyszerre ad otthont a tornának. A múlt héten átadott Puskás Aréna is egyike lesz a helyszíneknek: három csoportmeccset és egy negyeddöntőt rendeznek majd Budapesten, azaz a magyar válogatott története során először játszhatna meccset hazai pályán világtornán. Ehhez ki kellene jutni az Eb-re, ami egyáltalán nem tűnt teljesíthetetlen feladatnak, hiszen ezúttal is 24 csapatos lesz az Európa-bajnokság.

Magyarország nagyon tartalékos kezdőcsapattal volt kénytelen nekivágni az utolsó selejtezőmeccsnek. A védelemben látszottak a legnagyobb bajok: Willie Orban, Fiola Attila és Kádár Tamás sem állhatott Marco Rossi kapitány rendelkezésére.

A hazaiaknál ezzel szemben először kezdhettek egyszerre a Juventus és a Real Madrid sztárjai, Aaron Ramsey és Gareth Bale illetve Joe Allen is visszatérhetett a kezdőbe eltiltását követően. És Wales valamivel jobb formában is várta a meccset: a hétvégén Bakuban legyőzték Azerbajdzsánt, míg a magyarok otthon 2-1-re kikaptak Uruguay-tól a Puskás Aréna avatómérkőzésén.

Az előjeleknek megfelelően jobban kezdtek a walesiek, és a 15. percben meg is szerezték a vezetést. Bale húzott vissza egy labdát az alapvonaltól, Lang mellett ballal betekerte a kapu elé, átszállt a labda Nagy Ádám felett, és Ramsey közelről Gulácsi kapujába fejelte.

Már a gól előtt fölényben játszott Wales, és elég látványos volt a különbség a csapatok közt. Különösen, ami a játékosok sebességét illeti. Lovrencsics és Dzsudzsák nem nagyon tudta felvenni a versenyt a walesi szélsőkkel, Nagy Zsolt pedig nem tudta feltartóztatni a jobbszélen rendre veszélyt jelentő Bale-t. Időközben ráadásul Szlovákia is megszerezte a vezetést az azeriek ellen Robert Bozenik góljával, azaz rövid idő alatt két gól távolságba kerültünk az egyenes ági kijutás lehetőségétől.

A 27. percben Baráth fejelt nem sokkal mellé egy Dzsudzsák-beeadást. Tőlünk így is leginkább csak Szoboszlai mozdulataiban volt benne a veszély: a 28. percben is a Salzburg játékosa kígyózott be veszélyesen a 16-osra egy szenzációs lefordulás után, amikor leütközték, mielőtt lövőhelyzetbe kerülhetett volna. A román játékvezető nem fújt, Wales pedig azonnal kontrázott: a támadás végén Bale adott be balról, Moore kevéssel fejelt mellé.

Szoboszlai Dominik a gólszerző Ramsey (10-es számmal, balra) és Joe Allen (7-es számmal) között. Fotó: Kovács Tamás/MTI/MTVA

A félidő második felében már többet tudtuk megtartani a labdát, és a 34. percben nagy helyzetet is sikerül kialakítani: Lovrencsics emelését Szalai a 16-oson belül fejelte Szoboszlai elé, aki tiszta helyzetben lőtt, a kapus védett, a kipattanó Sallai elé került, de az ő lövését is hárította Hennessey . Az igazsághoz hozzátartozik, hogy a Szalai lesen volt Lovrencsics ívelésénél, de a partjelző nem jelzett.

A szünetben nem cserélt egyik fél sem, de alig telt el két perc, Ramsey megduplázta az előnyt. Davies ívelt be egy szabadrúgást, középen Moore készítette le az ötös bal sarkánál állomásozó Ramseynek, aki olyan üresen volt, hogy még kétszer megigazíthatta a labdát, mielőtt Gulácsi mellett beemelte a kapu közepébe.

Az 52. percben jó helyről jutott szabadrúgáshoz Wales: Bale tekerte kevéssel a bal felső sarok fölé a labdát.

Magyar szempontból nagyon lehangoló képet festett a meccs már 60 perc után. Hiába volt a labda a magyaroknál, Dzsudzsáknak gyakorlatilag nem volt jó megmozdulása, és a második félidőre teljesen elkészült erejével, Pátkai is pontatlanul passzolt, Szalait és Szoboszlait szinte egyáltalán nem sikerült megjátszani. A magyar játékosok többsége nem volt képes sem technikailag, sem sebességben felvenni a versenyt az ellenféllel.

Ramsey egyre többször, egyre simábban tört be a 16-oson belülre, egy ilyen próbálkozása után, a 65. percben James került lövőhelyzetbe, és jobbal kevéssel csavart a jobb sarok fölé. A 75. percben fordított volt a leosztás: James tört be az alapvonalnál, megpattant a centerezése, de Ramsey tiszta helyzetből rontott.

Szoboszlai Dominik (j2) és Szalai Ádám (j) a walesi gól után. Fotó: Kovács Tamás/MTI/MTVA

A támadójátékról mindent elmond, hogy a második félidőben akkor került a magyar válogatott legközelebb a gólhoz, amikor Lovrencsics beadásába, úgy tűnt, hogy belenyúlt kézzel egy hazai védő, de a játékvezető nem ítélt büntetőt. Nagy Ádámot Kovács István, Dzsudzsákot Varga Roland, a végjátékban pedig Sallai Rolandot Holender Filip váltotta, de a játék képén ők se tudtak sokat változtatni. Wales győzött, és Eb-résztvevő lesz jövőre.

A magyar válogatott kalandos úton jutott el ilyen messzire a selejtezőcsoportban azok után, hogy 2018 tavaszán a felkészülési meccseknek valamilyen megmagyarázhatatlan okból a teljesen fogalmatlan belga Georges Leekensszel vágott neki.

Az MLSZ az utolsó pillanatban aztán korrigálta döntését (Leekens négy meccsből hármat bukott el, Kazahsztán, Skócia és Ausztrália ellen, és összesen egy Fehéroroszország elleni 1-1-et tudott „felmutatni”) mielőtt 2018 őszén átadta a kispadot Marco Rossinak.

Az olasz trénernek tavaly ősztől kezdődően már a Nemzetek Ligájában kellett összerakni a csapatot, azaz tétmeccseken volt kénytelen kipróbálni a játékosokat. A selejtezőkön Horvátország ellen bravúros győzelmet aratott a válogatott a Groupamában, és sikerült legyőzni hazai pályán Walest is. A sorozat valójában a szlovákok elleni két meccsen ment el: hazai pályán és idegenben is kikaptunk tőlük.

Ezzel együtt Rossit érheti a legkevesebb kritika a selejtezősorozat után, mert felkészülési meccsek híján, és nagyon vékony kerettel volt képes elvinni az utolsó fordulóig a csapatot, úgy, hogy végig esélyünk maradt a kijutásra.

Pénteken Bukarestben sorsolják ki a Nemzetek Ligája meccseit, vagyis lényegében a pótselejtezőket. Kaphatjuk Skóciát vagy Izraelt, jöhetnek a bolgárok is, de Izland, Románia és Szerbia is ott lehet a kalapban. Két meccset kellene sikerrel megvívnunk egymás után márciusban két különböző ellenfél ellen, az viszont már most biztos, hogy az elsőt közülük idegenben kell majd lejátszanunk. Ha azt sikerrel hozzuk, a második meccs előtt sorsolással döntenek a második mérkőzés helyszínéről.

Az E csoportot végül Horvátország nyerte, második lett Wales, ők ketten jutottak tovább a selejtezőből, a harmadik Szlovákia és a negyedik Magyarország játszhat pótselejtezőket.

A kedd esti selejtező jegyzőkönyve:

Wales-Magyarország 2-0 (1-0)

Cardiff, Cardiff City Stadion, 31 762 néző, v.: Ovidiu Hategan (román)

Gól: Ramsey (15., 47.)

Sárga lap: Lockyer (72.), James (88.), illetve Pátkai (66.), Kovács I. (71.)



Wales:

Wayne Hennessey – Connor Roberts, Tom Lockyer, Chris Mepham, Ben Davies – Joe Morrell (Ethan Ampadu, 50.), Joe Allen – Aaron Ramsey, Gareth Bale (Harry Wilson, 88.), Daniel James – Kieffer Moore



Magyarország:

Gulácsi Péter – Lovrencsics Gergő, Baráth Botond, Lang Ádám, Nagy Zsolt – Pátkai Máté, Nagy Ádám (Kovács István, 60.) – Dzsudzsák Balázs (Varga Roland, 72.), Szoboszlai Dominik, Sallai Roland (Holender Filip, 83.) – Szalai Ádám



Az E csoport végeredménye:

1. Horvátország 17 pont

2. Wales 14 pont

3. Szlovákia 13 pont

4. Magyarország 12 pont

5. Azerbajdzsán 1 pont