Az erzsébetvárosi fideszesek még a választások előtt felállították a parkolási csapdát, amibe most Niedermüllerék kénytelenek lesznek belelépni

Úgy tűnik, nem lesz könnyű megszabadulni a fővárosi kerületeket megkárosító parkolási rendszerektől. November 4-én állt fel az új erzsébetvárosi önkormányzat; Niedermüller Péteréknek azonnal a nyakukba szakadt a korábbi városvezetés hagyatéka, a Kupper András-féle centrumos parkolási rendszer. Pont Kupper miatt áll a bál Zuglóban is, ahol Horváth Csabáék az előző városvezetés által elindított közbeszerzést próbálnak lezárni, aminek az lehet a következménye, hogy újabb szerződést kötnek a terhelt múltú parkolási vállalkozóval.



„Alig tudok mással foglalkozni”

– nyilatkozta Niedermüller, Erzsébetváros új, DK-s polgármestere. 2019. december 23-án lejár a Centrum-birodalommal (ER-Park Kft. néven futnak a 7. kerületben) 2009-ben kötött 10 éves szerződés. A korábbi városvezetés, a fideszes Vattamány Zsolték viszont nem írtak ki új közbeszerzést, és arra sem tettek előkészületeket, hogy saját kezükbe vegyék a feladatot, hozzá sem nyúltak a problémához. Tehát úgy áll a dolog, hogy a hetedik kerület vagy szerződést hosszabbít Kupperékkal, ami nyilván nehezen vállalható lépés lenne, vagy januártól egyszerűen nem lesz üzemképes fizetős parkolási rendszer Erzsébetvárosban. Ez nem csak azt jelentené, hogy elmaradnak a bevételek, hanem azonnal közlekedési káoszt okozna a forgalmas kerületben.



Miért necces szerződést hosszabbítani Kupper András tulajdonában álló cégekkel?



Kupper András a 90-es években.

A kerület eleve olyan szereplő cégeivel kötött 10 évre szerződést, akit korábban nyolcvanezer rendbeli parkolási csalás miatt már elítéltek, és akinek a cégeit irányító ügyvezetők jelenleg is tucatszám ülnek milliárdos parkolási csalás gyanújával a vádlottak padján. De az is különös, hogy a szerződést elvileg Hunvald György jegyzi, de ő nem írhatta alá, mert abban az időben börtönben ült, ami azt jelenti, hogy valaki más firkantott valamit a neve fölé. Ezt viszont a nálunk lévő szerződés másolata szerint senki nem jelezte.



Az erzsébetvárosi szerződés, amit Hunvald György helyett valaki más írt alá.

Aztán sorban jöttek a további gyanús jelek. Az egykori alpolgármester, a fideszes erős ember, Bajkai István 2017-ben maga mondta ki, hogy a szerződés törvénytelen, semmis, mert az önkormányzati törvény szerint a parkolás üzemeltetését 2012 óta csak a kerületek maguk végezhetik, és azt nem szervezhetik ki vállalkozóknak. Hihetetlen, de még ezek után sem sikerült a Centrumot kirobbantani a kerületből, Bajkait ugyanis jogi szaktudásával együtt valakik letekerték, onnantól nem is erőltette a témát.



Bajkai István Fásy Ádámmal és Fásy Zsüliettel kampányol. Fotó: botost/444.hu

Moldován László volt LMP-s képviselő a kampány előtt tett feljelentést a parkolás miatt. Például a 2014-es ÁSZ-jelentés alapján, amiből kiderül, hogy a polgármesteri hivatalban a parkolással kapcsolatos elszámolások, adatszolgáltatások helyességét senki nem ellenőrizte. Ezek után nem csoda, hogy feltűnően kevés pénz érkezett a kerületi kasszába. Moldován összehasonlította az erzsébetvárosi parkolási bevételeket a szomszédos, nagyon hasonló mérettel és parkolási paraméterekkel rendelkező Terézváros számaival. A VI. kerület 2011-ben elhajtotta a centrumosokat, és a saját kezébe vette a parkolást. Moldován elmondása szerint a VI. kerületiek parkolásból származó eredménye egészen 900 millióig szökött fel, míg Erzsébetvárosnak (VII. kerület) maximum 2-300 millióval kell beérnie. „Ez hét év alatt több mint 3 milliárd forint. Ezért gondolom, hogy itt hűtlen kezelés történt” – nyilatkozta a volt képviselő.

Moldován László parkolós sajtótájékoztatója. Fotó: Ács Dániel/444

Információink szerint az új VII. kerületi vezetés igyekszik átvilágítani a parkolási rendszerük elmúlt ötéves pénzügyi működését, de mivel nem önkormányzati cég végezte a feladatot, ez nem lesz egyszerű. Azt mondják, hogy eddig hiába kérték, nem kapták meg az ehhez szükséges dokumentációt a parkolási cégtől. A polgármester azt mondja, hogy több hivatalos értesítést is találtak, amiben a parkolásért felelős személy határozottan figyelmeztette a fideszes vezetést, hogy haladéktalanul lépjen, mert hamarosan lejár a szerződés, és baj lesz, de Vattamányék nem tettek semmit.

Ezzel még az önkormányzati választások előtt olyan helyzetet teremtettek, hogy bárki is vezeti majd a kerületet, annak ne legyen más választása, mint valamennyi időre meghosszabítani a szerződést Kupperékkal. Aminek a kondícióról meg kell alkudni a centrumosokkal.

Kuppernek mindkét oldalon nagyon erősek a politikai kapcsolatai, ez a fentiekből is világosan kiderül. Cégei ugyanúgy meg tudtak egyezni az újbudai vagy a ferencvárosi fideszesekkel, mint a zuglói szocialistákkal. A hetedik kerületben még a szocialista vezetés alatt nyerték el a cégei a tendert, de a megkötött szerződést már a fideszesek istápolgatták minden aggály ellenére. Kupper András családjában voltak befolyásos fideszes és szocialista politikusok, és az üzletbe is mindig sikerült mindkét párt irányából behúzni erős embereket. A Sötét parkolási ügyek Budapesten című filmünk pont arról szól hogyan épült ki a két nagy párt segítségével Kupper máig élő parkolási birodalma:



Niedermüller Péter a 444-nek azt mondta, hogy ebben a pillanatban nincs mozgásterük. Pár hónapnyi (fél év) hosszabbításra lesz szükség a centrumosokkal, ami „nem ideális, de szükségszerű”. Ez alatt az idő alatt (júniusig) azt várják, hogy esetleg a főváros kidolgozzon egy egységes, a teljes városra érvényes parkolási rendszert. Ha ez nem valósul meg időben, akkor már most tárgyalnak a Soproni Tamás vezette, szomszédos Terézvárossal a társulásról, akiknek pénzügyileg jóval eredményesebb parkolási rendszerük van, és akiknél az alvállalkozói háttér sem olyan terhelt, mint a hetedik kerületben.

Az már most látszik, hogy ha még egyes kerületekben van is szándék a rendszer kipucolására, akkor sem lesz egyszerű megszabadulni a besározódott szereplőktől, lecserélni az elavul, átláthatatlan technológiát valami korszerűbbre, egységesen bevezetni az egész városban, majd kidolgozni egy ésszerű és átlátható szabályozást. Egyes kerületek külön és velük párhuzamosan a főváros is dolgozgat a parkolás reformján, de egységes koncepció egyelőre nincs, így egyre zavarosabb a parkolási helyzet.