Az Északi-sarkkörön túl tesztelte új hiperszónikus rakétáját az orosz légierő

Egy MiG-31-es, amint elindít egy Tőrt. A felvétel egy 2018. július 19-én nyilvánosságra hozott hivatalos videó egy képkockáját rögzíti. Fotó: Sputnik

Földi célpontok ellen tesztelték novemberben az orosz légierő új, hiperszonikus rakétáját, a Tőrt (Kinzsal), írja a TASZSZ orosz állami hírügynökség két meg nem nevezett katonai forrására hivatkozva a Moscow Times. A szűkszavú tájékoztatás szerint a rakétát a légierő egy MiG-31K típusú elfogó vadászáról indították az Északi-sarkkörön túl.

A teszt még november közepén zajlott, mondta a TASZSZ egyik forrása. A hírügynökség azon túl, hogy a MiG-31K az olenyegorszki támaszpontról szállt fel Murmanszk térségében, és a pemboi gyakorlótéren elhelyezett célpontra lőtte ki rakétáját, más részletet nem közölt.

A hivatalos közlés a rakétatesztről egy nappal azután érkezett, hogy a dán hadsereg felderítése éves kockázatelemzésében arról írt, hogy "nagyhatalmi játszma kezd kibontakozni" Oroszország, Kína és az Egyesült államok között, és ez fokozza a feszültséget a sarkkör térségében is.

A most tesztelt Tőr létezését Vlagyimir Putyin 2018 márciusában jelentette be. Akkor jelentette be azt a csodarakétát is, ami ellen állítása szerint lehetetlen védekezni. Ez utóbbi valószínűleg még nem létezik, illetve a gyanú szerint egyik példányának felrobbanása okozhatott radioaktív szennyezést, amit aztán az orosz állam igyekezett eltitkolni.