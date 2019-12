Napokon át ömlött a szennyvíz az erdőbe a mátraházi szanatóriumnál

Több olvasónk is jelezte, hogy a mátraházi szanatóriumtól nem messze, a Tetves-rét környékén csatornából kiömlő szennyvíz fogadja a túrázókat. Egy hétfői Facebook-poszt szerint pedig már egy hete ez a helyzet.

Kerestük a gyöngyösi Polgármesteri Hivatalt, ott azt mondták, a hiba oka az volt, hogy dugulás keletkezett a Heves Megyei Vízmű egyik vezetékén, de miután befutott a céghez a szennyvízömlésről szóló bejelentés, szakembereik azonnal a helyszínre indultak és elhárították a vészhelyzetet. A késlekedést az okozhatta, hogy az a személy, aki először észlelte a hibát, az Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt.-nél tett bejelentést, pedig a terület nem az ő szolgáltatási körzetük, hanem a Heves Megyei Vízműé, akikhez viszont ezért csak később jutott el a szennyezés híre.

A Polgármesteri Hivatalban azt mondták, a Heves Megyei Vízmű emberei természetesen rendszeresen ellenőrzik a hálózatukat, a mostani szivárgás azonban lényegében lakatlan vidéken, Mátraháza és Mátrafüred között történt, ahol az utóbbi napokban épp nem voltak ellenőrizni. Hasonló esetekben a cég a legegyszerűbben lakossági bejelentés útján értesül a szivárgásról, ahogyan végül most is történt.

A Facebookon azt írják, hogy a környéken túrázók értesítették az erdőt kezelő Egererdő Zrt.-t is, akik szintén bejelentést tettek a Vízműnél, és értesítették az illetékes erdészeti hatóságot is. Az Egererdő Zrt. vezérigazgatója, Jung László azt mondta, ők a hétvégén szereztek tudomást a szennyvízömlésről. Hogy pontosan mekkora a szennyezés mértéke, azt egyelőre nem tudni, ők a rájuk vonatkozó szabályok szerint bejelentést tettek a területileg illetékes erdészeti hatóságnál, ami a Heves Megyei Kormányhivatal mellett működik. A kormányhivatal szakembereinek feladata, hogy helyszíni szemlén mérjék fel a kárt. Természetesen kerestük a kormányhivatalt is, válaszukról beszámolunk, amint megérkezik.